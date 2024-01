El Sabadell vol tancar la primera volta estrenant el capítol de victòries a domicili

Torna la lliga i s’acaba la primera volta. El Sabadell buscarà aquest diumenge (17 h) la seva primera victòria a domicili en el Municipal Costa Brava de Palamós, la seu de la UE Cornellà, amb el suport d’uns 300 seguidors que volen donar una nova empenta cap a la permanència. Guanyar podria acostar l’objectiu fins i tot a dos punts si acompanyen altres resultats i també implicaria en la lluita al conjunt del Baix Llobregat, que començarà el duel a 7 punts.

El discurs d’Óscar Cano no ha canviat gens. Ni l’enrenou del grup italià ha trasbalsat el seu tarannà: “he après que tot allò que no puc controlar no ocupa un lloc al meu cap. De totes maneres, pensant amb els jugadors i sobretot els treballadors del club, les situacions d’incertesa poden afectar i és millor sempre un ambient de tranquil·litat. És evident que ara és millor que fa uns dies”.

El tècnic granadí ha confirmat la presència dels dos primers fitxatges del mercat d’hivern, Carles Salvador i Abde Damar, a la convocatòria. Del davanter cedit per la UD Ibiza ha dit que “és un bon receptor, té qualitat i capacitat per desequilibrar i també treballa en defensa sense pilota. Penso que és un gran jugador de la categoria”. Espera, això sí, poder completar la llista d’incorporacions amb un lateral dret i un central com a prioritats encara que abans podria arribar l’extrem David Soto, cedit per la Ponferradina. També ha agraït el comportament de Fran Callejón tot i saber que havia de marxar, circumstància que es va fer oficial aquest divendres. El seu destí és l’UCAM Murcia de Segona Federació.

De cara al partit de diumenge, recupera també a Raúl Baena després de complir la sanció de sis partits. “La seva experiència pot ser important tant al terreny de joc com en el vestidor”. Sander, en canvi, continua el seu procés de recuperació després de la seva misteriosa lesió.

Més de 300 seguidors

Acaba la primera volta i el Sabadell encara no coneix la victòria com a visitant. És el repte més immediat per a Óscar Cano: “Ja és l’hora de ser capaços de guanyar fora de casa. Hem sigut competitius en alguns partits, però ara necessitem punts”.

Tot apunta que el Municipal de Palamós tindrà majoria de seguidors arlequinats, circumstància que agraeix el tècnic: “L’afició ha entès la situació i també s’ha posat la granota de treball. Lluny de protestar, anima sempre i això és una lliçó per a l’equip i una motivació més”. D’altra banda, Óscar Cano, que va presenciar el Cornellà-Lugo, ha destacat el caràcter competitiu del conjunt del Baix Lobregat “en les difícils condicions que juga, gairebé sense ambient i sense el suport de la seva afició. També felicito a qui fitxa, perquè cada temporada aconsegueix bons futbolistes, com és el cas de Claus Mendes”.

Les dues últimes temporades el Cornellà ha jugat amb foc i s’ha salvat gairebé a l’últim sospir. Sembla que tingui l’ADN de la supervivència. En l’actual, l’equip dirigit per Gonzalo Riutort es manté per ara en una zona tranquil·la gràcies, en bona part, als sis gols de futbolista de Guinea-Bisàu, Clau Mendes, qui va fitxar després d’una pèssima campanya a la UD Logroñés. Ara és fonamental. En les últimes sis jornades només ha guanyat un partit, amb un balanç de ‘4 de 18’.

És un dels rivals més incòmodes del Sabadell. De fet, van haver de passar sis temporades i un total de 10 enfrontaments per aconseguir la primera victòria, el 0-1 de la 21/22 amb gol de César Morgado en l’últim partit al Municipal del Baix Llobregat. Després vindria el 2-1 de la remuntada aquella mateixa lliga i l’1-0 de la temporada passada a la Nova Creu Alta, amb gol del sabadellenc Sergi Garcia. L’àrbitre serà el català de Girona, Gerard Brull Acerete, una circumstància molt poc habitual tot i enfrontar-se dos equips de la mateixa Comunitat.

A més de 100 quilòmetres

Insòlit. Juntament amb el del Barcelona At., el desplaçament a Cornellà es podia considerar el més curt i còmode de les últimes temporades. De fet, centenars de seguidors arlequinats omplien cada temporada bona part de la tribuna del Municipal del Baix Llobregat. Aquest diumenge hauran de recórrer més de 100 quilòmetres si volen donar suport al conjunt d’Óscar Cano. El motiu? L’exili obligat de la Federació Espanyola que pateix la UE Cornellà per les condicions del seu Municipal (sense gespa natural i capacitat d’espectadors insuficient). La temporada anterior, el majestuós RCDE Stadium de l’Espanyol va ser casa seva.

Curiosament, allà va disputar l’últim partit com a local davant el Sabadell, un duel clau per mantenir opcions de permanència que va decidir l’exarlequinat Alfred Planas. L’afició sabadellenca va ser protagonista amb més de 600 seguidors omplint una graderia.

Aquesta temporada, no va haver-hi entesa amb l’Espanyol per utilitzar l’estadi ara rebatejat com a Stage Front Stadium i el Cornellà va arribar a un acord amb el Palamós per traslladar-se al Municipal Costa Brava encara que ha disputat alguns partits en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

Escenari més propici

Si el Municipal de Cornellà -amb una única victòria arlequinada en 7 visites- i el RCDE Stadium no van ser propicis pel Sabadell, ara vol canviar la tendència en aquest tercer escenari, el Municipal de Palamós, on el conjunt arlequinat ha jugat en diferents categories davant l’amfitrió -fins i tot a 2A- i també el Llagostera, al qual va guanyar en la temporada 14/15 (0-1, gol de Collantes). L’última visita, fa poc més de dos anys, va acabar amb empat (1-1, gol de Néstor). Aquest diumenge, uns 300 seguidors arlequinats convertiran el Costa Brava en una petita Nova Creu Alta.