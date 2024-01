Carles Salvador arriba al Sabadell per aportar “experiència i equilibri al mig del camp”

El primer fitxatge del Centre d’Esports Sabadell del mercat d’hivern va ser Carles Salvador. No va poder debutar contra el Tarazona per un tema burocràtic amb la seva llicència -és jugador del Castellón, però estava cedit a l’At. Saguntino– i tot apunta que ho farà aquest diumenge (17 h) al Municipal Costa Brava de Palamós davant el Cornellà. “Jo estic preparat físicament i a disposició de l’entrenador per ajudar a l’equip”, ha deixat clar en la seva presentació oficial, acompanyat del director esportiu, Carlos Rosende, qui va agrair la seva predisposició a acceptar la proposta arlequinada: “Té una trajectòria molt important, molta experiència i ens pot ajudar en coses que ens faltaven al mig del camp”.

El futbolista, de 33 anys i nascut a Castelló de la Plana, ha confirmat que “he vingut amb molta il·lusió i amb la confiança que es pot revertir l’actual situació. Penso que hi ha temps, amb tota la segona volta encara al davant, i sobretot una plantilla amb qualitat. Ho he pogut comprovar en els entrenaments i també en el partit contra el Tarazona. No s’entén la classificació, però està clar que tampoc és per casualitat i cal millorar diversos detalls”.

Precisament, Carles Salvador arriba amb aquest objectiu. “El que jo puc aportar és experiència i l’equilibri que sempre es necessita en una parcel·la com el mig del camp. En un partit hi ha molts partits i a vegades cal saber gestionar situacions, com fer una falta, no prendre riscos, sortir amb la pilota, treure-la del damunt. No és fàcil i més quan hi ha molta gent jove, que aporta grans virtuts, però li manca aquest punt d’experiència també important en el futbol”. Això sí, amb un somriure ha avisat que “no em demaneu gols perquè això ja és més difícil”.

La presència d’Óscar Cano a la banqueta ha estat un altre dels arguments principals. “És la tercera vegada que coincidim, abans va ser a l’Alcoyano i Castellón. Conec la seva manera de treballar i com veu el futbol i m’agrada. També va viure una situació molt delicada al Castellón -a Segona B encara sense el Carles Salvador- i això també ajuda”.

Adeu de Fran Callejón

Aquest dijous també va entrenar amb el grup el segon fitxatge, el davanter d’origen marroquí Abde Damar, mentre a les pròximes hores es confirmarà la baixa de Fran Callejón després d’arribar a un acord per a la rescissió del seu contracte. Va arribar procedent del Linares i tampoc ha tingut la continuïtat que desitjava (449 minuts en 10 partits), jugant en diferents demarcacions. El seu destí sembla que estarà a Segona Federació.

Això deixa una nova fitxa sènior lliure. El director esportiu arlequinat, Carlos Rosende, ha reconegut que “aviat” pot produir-se una nova incorporació. De fet, ha sorgit el nom David Soto (Ponferradina), segons ha publicat el portal Cazurreando.com. Es tracta d’un jugador navarrès de 31 anys que ha militat en la Penya Sport, Tarazona, Tudelano, Calahorra i Badajoz abans d’arribar aquesta temporada al club del Toralin, on ha participat en 10 partits (508 minuts), sense marcar cap gol.

Un lateral dret i un central són altres prioritats i Rosende espera poder cobrir les carències. “Fins ara hem pogut gestionar sortides i entrades i volem continuar així. És un mercat complicat el de gener i a vegades es trenquen operacions que semblaven tancades”. També ha volgut destacar que durant l’episodi del grup italià “jo he treballat amb total normalitat i no hi ha hagut cap mena d’aturada. Tant jo com l’Óscar (Cano) notem el suport total del club i també de la gent i això és el més important. Ens han donat plena autonomia i mitjans per fer la nostra feina”. Encara queda recorregut per tancar el mercat i s’esperen novetats.