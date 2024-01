Rècord anual a Sabadell de viatges als Ferrocarrils (+22%)

Creix l’afluència a les estacions de Sabadell de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. El nombre de viatges es va incrementar l’any passat un 22,2% respecte al 2022, assolint d’aquesta manera el rècord d’usuaris. La tendència es reprodueix en altres ciutats de la comarca com Terrassa i Sant Cugat, on l’augment respecte a l’anterior balanç va ser d’un 20,6% i un 15%, respectivament.

Cal destacar que tots els municipis del Vallès Occidental de la línia Barcelona-Vallès han assolit el 2023 el rècord anual de viatges, superant les xifres d’abans de la pandèmia. Així, a la línia que connecta la comarca amb altres punts com la capital catalana s’han realitzat gairebé 65 milions de viatges, un 13,7% més que el 2022. La dada es queda a menys de dos milions d’usuaris del rècord global, fixat el 2019, just abans de l’esclat de la pandèmia. Amb tot, la tendència -també en altres serveis i trajectes- mostra la recuperació total de viatgers, després d’anys en què els usuaris havien caigut per la covid.

Pel que fa a la demanda al conjunt del territori català, Ferrocarrils ha tancat l’any 2023 amb gairebé 91 milions de viatgers a les Línies Metropolitanes, cosa que suposa un increment del 15% respecte a la demanda de l’any 2022. La xifra significa la pràctica recuperació de la demanda del 2019, l’any abans de la pandèmia.

El president de Ferrocarrils, Toni Segarra, atribueix aquests resultats “a la professionalitat i a l’esforç de tot el personal de Ferrocarrils per continuar oferint cada dia un servei ferroviari competitiu, fiable i de qualitat”, així com “a les millores del servei que hem introduït els darrers mesos, com la duplicació de freqüències a la línia Barcelona-Vallès”.

Segons un comunicat d’FGC, els usuaris han mostrat un alt grau de satisfacció amb el servei. En especial, amb la puntualitat i el compliment dels horaris i trajectes, que han fregat el 99%.