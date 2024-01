El millor ‘escape room’ de l’Estat, amb segell sabadellenc

L’empresa sabadellenca EUREK Technology, ubicada al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta, ha estat l’encarregada de dotar de tota la tecnologia l’escape room terrassenc, La Taberna, escollit per Top Escape Rooms Project Enthusiastics Choice Awards (TERPECA) com el millor joc d’Espanya i el novè del món.

“La infraestructura tecnològica coordinada i automatitzada per a realitzar efectes especials té més de setanta altaveus, més de cinquanta llums, més de quinze elements que afecten el tacte, tres que afecten la temperatura/cima i quasi noranta microcontroladors que treballen perfectament coordinats”, explica David Matanzas, CEO d’EUREK Technology.

L’aposta de l’empresa sabadellenca per al disseny de tecnologia d’altes prestacions d’intel·ligència artificial per a sales d’escapament neix l’any 2020, a través de Kaleidoscopic Interface, una segona línia de negoci que neix cinc anys després d’Airk Drones –encarregada de fabricar drons capaços de controlar incendis, ajudar els Bombers en les tasques de rescat de persones i transportar armilles salvavides als vaixells–.

“El sector dels drons ja no està creixent al mateix ritme que anys enrere. És un sector que ha quedat estancat, i en aquesta línia –Kaleidoscopic Interface– el valor afegit és molt més alt. Encara que pugui semblar que el sector de l’oci no tingui el mateix impacte que en altres, la capacitat d’innovar és molt alta”, assegura Matanzas.

Canvi d’ubicació

Avui dia, l’empresa sabadellenca ha participat en trenta-quatre projectes de sales d’escapament i de cara al 2024 deixaran Can Roqueta per traslladar-se en un nou espai al barri de Gràcia. “Ara som cinc persones, i les nostres previsions calculem participar en prop d’una vintena de projectes aquest 2023, a diversos punts de l’estat espanyol”.