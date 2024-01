Moventis gestionarà el servei de transport urbà de diversos municipis del Baix Llobregat

Moventis, divisió de mobilitat col·lectiva de Moventia, ha guanyat l’adjudicació pública del Servei de transport urbà de l’Hospitalet, el Prat i altres municipis del Baix Llobregat, que es troba sota la titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Es tracta d’una operació que inclou un total de 14 línies que connecten als habitants de l’Hospitalet i el Prat amb diferents àrees urbanes i interurbanes de les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat, com són Barcelona, Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Feliu i Sant Just Desvern. “Estem molt il·lusionats amb aquest nou desafiament i treballarem per a oferir a totes les persones usuàries un servei de transport públic eficient i de qualitat”, apunta Josep Maria Martí, CEO de Moventis.

El servei de transport públic que la multinacional familiar sabadellenca començarà a operar durant el mes d’abril de 2024 compta amb un valor estimat de 297.186.015 euros per a una durada inicial de set anys i la possibilitat de prorrogar-se per tres anys addicionals. En total, està en preavís donar servei a 13,5 milions d’usuaris cada any.

Aquest contracte de gran rellevància consolida la presència de Moventis a l’àrea de la segona ciutat més gran per població de Catalunya, només precedida per Barcelona, amb més de 275.000 habitants. A més, la nova operació reforça i complementa la posició de Moventis, i de Moventia com a grup, en el territori, on és un dels principals operadors de transport de passatgers per carretera amb una àmplia presència a les províncies de Barcelona, Girona i Lleida. “Iniciar una nova operació amb l’AMB a l’àrea del segon municipi més gran de Catalunya i els seus municipis confrontants suposa per a Moventis l’oportunitat d’intensificar la seva presència a la primera corona de Barcelona i, amb això, treballar i col·laborar en el desenvolupament d’una mobilitat més sostenible a la metròpoli de Barcelona”, afegeix Martí.