La Parròquia de Santa Tecla acollirà la Pregària per la Unitat dels Cristians

El Moviment Ecumènic de Sabadell organitza, amb la col·laboració de la Parròquia de Santa Tecla, de l’Església Ortodoxa Romanesa, la Pregària per la Unitat dels Cristians (PUC), que tindrà lloc aquest dissabte (18 h) a la Parròquia del carrer Bruc, 118. Aquesta serà la primera vegada que una església ortodoxa acull a Sabadell la PUC. Hi intervindran representants de les confessions anglicana, baptista, catòlica i de la comunitat ortodoxa romanesa. La part musical anirà a càrrec del cor Puríssima i del cor Ortodox.

El Moviment Ecumènic de Sabadell promou aquesta activitat des de fa més de seixanta anys, cada cop en una església diferent. I ho fa basant-se en uns textos que, per encàrrec conjunt del Consell Mundial d’Esglésies i de la Santa Seu, elaboren comunitats cristianes d’una determinada regió del món. Els textos per a la PUC 2024 han estat preparats per un grup ecumènic d’esglésies de Burkina Faso.

El lema de la PUC 2024 ve una cita de l’Evangeli de Lluc, Estima el Senyor, el teu Déu… i estima els altres com a tu mateix, vinculant així la pregària per la unitat cristiana amb la invitació a treballar per l’erradicació de la violència i la construcció de la pau. La versió catalana dels textos per a la PUC 2024 és obra, com cada any, del Centre Ecumènic de Catalunya (Barcelona), al qual es troba vinculat el Moviment Ecumènic de Sabadell.