La selecció espanyola d’handbol, amb tres sabadellencs, s’acomiada de l’Europeu

La selecció espanyola d’handbol es va acomiadar abans del que s’esperava de l’Europeu d’Alemanya. Els ‘Hispanos’ van empatar contra Àustria (33-33) en el darrer partit de la fase de grups. Més d’un 50% dels gols espanyols van portar segell de Sabadell: Aleix Gómez va fer vuit gols, Ian Tarrafeta set i Dani Fernández dos més. L’ensopegada a la primera jornada davant Croàcia va llastrar molt les possibilitats del combinat estatal d’arribar a les eliminatòries.

En el partit d’ahir, el conjunt de Jordi Ribera va anar a contracorrent des de l’inici. La selecció austríaca va anar mantenint rendes curtes durant tota la primera meitat reaccionant a qualsevol intent de remuntada dels espanyols fins al 15 a 17 al descans. Al segon temps va sortir molt millor l’equip espanyol i Ian Tarrafeta va igualar el marcador i Dani Dujshebaev va posar l’avantatge hispà per primera vegada al partit.

Es va mantenir per davant en el marcador fins a l’equador del període el combinat estatal, però Àustria va tornar a girar la truita, arribant als dos gols de diferència a cinc minuts del final. No obstant això, en uns darrers instants frenètics, Aleix Gómez va posar el 33-32 a menys d’un minut del final. Va ser envà i a la següent acció, la selecció austríaca va empatar acabant amb les esperances de classificació espanyola. El combinat estatal, a més de no poder competir per les medalles com era l’objectiu, no certificarà encara la seva classificació per als Jocs de París.