Detingut un home per l’apunyalament mortal a Terrassa

Un home de 24 anys va ser detingut dimecres a la tarda pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor de l’apunyalament mortal d’un altre individu unes hores abans durant una baralla en ple carrer a Terrassa. Cap a dos quarts d’una del migdia el cos policial va rebre un avís segons el qual al carrer de Bartrina hi havia un home ferit per arma blanca.

En arribar a l’indret van trobar la víctima i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) li van practicar maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord dels Mossos s’ha fet càrrec del cas, que es troba sota secret de sumari.