Mor un home apunyalat en una baralla a Terrassa

Un home ha mort apunyalat aquest dimecres en una baralla al carrer de Bartrina de Terrassa, en ple carrer. Els fets han tingut lloc al voltant de dos quarts d’una del migdia, segons fonts policials. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació i s’han desplaçat amb agents de Seguretat Ciutadana i d’investigació al lloc dels fets.

Segons detalla el Diari de Terrassa, La víctima és un noi força jove, d’uns 20 anys. Tal com han detallat alguns testimonis, hauria estat apunyalat per l’esquena quan arribava a casa, a uns metres del lloc on han succeït els fets. Ràpidament, s’han activat diverses patrulles dels Mossos i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.