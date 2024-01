Circula sense assegurança i acaba arrestat per tenir una ordre de detenció en vigor

Un jove de 22 anys va ser arrestat la passada matinada en tenir una ordre de detenció en vigor. Una unitat de la Policia Municipal va aturar el vehicle amb el qual circulava per no tenir assegurança obligatòria. En identificar-lo, la patrulla va procedir a la seva detenció per tenir l’ordre pendent.

Els fets van tenir lloc passades les quatre de la nit al carrer de Balmes, al barri de Covadonga, a tocar del Complex Esportiu de Sant Oleguer.

És el tercer cas de característiques similars que té lloc en una setmana a Sabadell. Dijous passat, un home va ser detingut amb un requeriment policial pendent de recerca, detenció i presentació. Dimarts, una dona va acabar arrestada per tenir dues recerques judicials pendents.