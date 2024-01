Recordes… la pista enrajolada del C.F. Arrahona al carrer de Calderón?

Al carrer de Calderón, cantonada amb el carrer d’Unió, s’erigia aquesta instal·lació. La junta directiva del C.F. Arrahona, encapçalada per Francesc Casas i Ribas, va tenir l’honor d’inaugurar aquesta pista poliesportiva el 17 de setembre de 1955. De fet, va ser la primera entitat espotiva a disposar d’una pista pròpia, magnífica per aquells temps, com recorda el Martí Sala i Roca, expert del món de l’handbol sabadellenc.

A més del terra enrajolat, disposava d’una graderia coberta, a tall de tribuna, que li donava un aspecte encara més sofisticat. S’hi practivava handbol i també hoque sobre patins. De fet, allà va jugar-hi la secció de l’Arrahona, fruit de l’absorció de l’equip Sabadell Deportiu. Tanmateix, s’organitzaven altres actes de caràcter lúdic i social.

La festa d’inauguració va viure diverses activitats lúdiques, com una audició de sardanes, i esportives, destacant un atractiu amistós entre el C.F. Arrahona i el potent Granollers d’handbol. També va ser escenari de partits internacionals contra equips alemanys, suecs i suïssos i va acollir un Campionat d’Espanya de patinatge artístic. A finals de la temporada 63/64, la pista va desaparèixer per donar pas a l’edificació d’habitatges, finalitzant així l’activitat esportiva en el carrer de Calderón.