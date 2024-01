ERC Sabadell organitza una taula rodona per abordar les eines per a l’èxit educatiu

Esquerra Republicana de Sabadell organitzarà el proper dijous 25 de gener a les 19 h al Casal Pere Quart una conferència per tractar i abordar les eines que han de propiciar l’èxit educatiu. Hi participaran Joan Cuevas (director general d’Innovació Educativa, Digitalització i Currículum d’Educació), Núria Mora (exsecretària de Polítiques Educatives i Transformació Educativa) i Rafa Homet, president de la Comissió Sectorial d’Educació d’ERC.

Una trobada que arriba poc després de fer-se públics els demolidors resultats de Catalunya a l’informe PISA que situaven el rendiment de l’alumnat català per sota de la mitjana dels països de l’OCDE i del conjunt d’Espanya en els tres àmbits d’avaluació: la competència en matemàtiques, ciències i comprensió lectora.

La qualitat del sistema educatiu es mesura per la capacitat que té d'aconseguir l'èxit de tots els alumnes sense cap discriminació. Parlem-ne. Us hi esperem

Dijous, 25 de gener

19 h

Casal Pere Quart

Gratuït i obert a tothom

🟨 #ElSabadellDeTothom

🧅 #Sabadell pic.twitter.com/XrRLC7TEX9

