Les noves mesures decretades en l’escenari d’excepcionalitat per sequera a Catalunya han estat rebudes amb escepticisme general entre diferents sectors esportius i econòmics de Sabadell. Clubs i entitats de la ciutat coincideixen a lamentar que les modificacions presentades pel Govern català són indiscriminades i no tenen en compte realitats que són diferents en cada territori pel que fa al consum d’aigua. Tot plegat, però, sense defugir la responsabilitat de donar resposta i actuar per fer front a la greu situació que viu el país.

De moment, les modificacions aprovades aquesta setmana sobre el Pla Especial de Sequera plantegen tres fases diferents, amb diferents graus d’afectació en la limitació del consum del ciutadà -per ara, Sabadell es troba per sota del topall marcat per l’Agència Catalana de l’Aigua-. En el punt de mira estaran els gimnasos i els clubs esportius, que hauran de tancar dutxes en el context més extrem, però també el món industrial i empresarial, amb prohibicions de noves obertures i reduccions de consum que tindran impacte, avisen, en el desenvolupament econòmic local.

Noves mesures a partir de l’1 de febrer

Segons detallen les fonts consultades, els diferents actors implicats treballen amb la previsió que les noves mesures entrin en vigor a partir de l’1 de febrer. En un primer moment, el conjunt d’accions aniran enfocades a compensar i equilibrar la despesa de recursos hídrics en cada equipament -a través d’un control del reg de gespa o un reompliment de piscines en detriment d’altres consums en la instal·lació-. A partir de l’abril, si el volum de precipitacions manté la tònica dels darrers mesos, s’entraria en l’escenari més sever, amb afectació directa per als socis i esportistes, usuaris dels establiments.

En general, la sensació és que els deures s’estan fent a Sabadell. Fonts del Club Natació, per exemple, recorden que des de l’entitat ja s’han fet tasques prèvies en les instal·lacions per reduir el consum d’aigua, mitjançant una xarxa d’aigües grises per a l’aprofitament i reutilització. “A les dutxes de Can Llong, hem incorporat uns difusors interns per baixar el consum. Treballem per passar dels 20 litres per minut als 15”, precisen les citades veus.

Més enllà d’actuacions concretes, el club ha centrat esforços també en la conscienciació -dels esportistes, per exemple, a través del vincle amb l’Escola Santa Clara- sobre la necessitat d’evitar excessos. Des de fa dies, pengen en els vestidors cartells recomanant dutxes que no superin els quatre minuts de durada. Accions que s’estenen en altres clubs, com el Cercle, on també s’ha desenvolupat una espècie de decàleg de bons usos. “El problema és que s’acaba generalitzant. Nosaltres reomplim piscines, però l’aigua que tirem ja s’utilitza per als lavabos i ho compensem. Són qüestions que no es tenen en compte amb les mesures que es pretenen implementar”, resumeixen des del CNS, assenyalant certes “contradiccions” del pla establert.

Contacte amb les administracions competents

Les parts s’han reunit els últims dies, amb presència de responsables de la Generalitat, per aportar diferents solucions i alternatives. Entitats com el Centre d’Esports, en la mateixa línia, remarquen que el sistema de reg ja es fa amb aigua regenerada i, per ara, descarten moviments concrets fins que s’entri en la fase 2. A més, precisen, en el cas del futbol base -que es veuria molt afectat si es tanquessin dutxes-, l’Olímpia és una instal·lació municipal de la qual s’encarrega l’Ajuntament, que seria qui hauria de moure fitxa en cas d’entrar en la nova conjuntura. De fet, en tots els establiments, el control del consum d’aigua depèn dels consistoris, els “responsables” de controlar el compliment de les restriccions com a titular del servei que subministra l’aigua, recorda Acció Climàtica.

La incertesa sobrevola el món esportiu sabadellenc, també el teixit més modest i amb menys recursos. Treballadors del gimnàs Urban, al Centre, recelen del pla presentat i demanen repensar les mesures, amb una restricció horària a les dutxes o altres iniciatives més concretes. “Trobo absurd que s’arribin a tancar les dutxes, perquè l’únic que provocarà és que la gent es vagi a dutxar a casa i gastarà la mateixa aigua”, consideren. En cas d’arribar a aquest escenari, pronostiquen que cauria el nombre d’abonats al gimnàs, perquè molts usuaris necessiten dutxar-se només acabar l’activitat. “Tal com s’ha plantejat, pagarem els plats trencats com ja va passar durant la pandèmia”, avisen.

L’impacte econòmic de les mesures també tindrà repercussió en el món empresarial. Així, la Cambra de Comerç de Sabadell considera que qualsevol restricció d’aigua a la indústria és “un error garrafal” i l’últim que s’ha de fer és limitar l’activitat econòmica. “El primer que cal fer és un pla d’inversió urgent per tal que no es malbarati ni un sol litre més d’aigua. I, a continuació, un altre pla urgent per crear la xarxa d’aigua renovada i que aquesta arribi a totes les llars i a totes les indústries. Em deixa sense paraules el fet que es pugui arribar a aturar una indústria perquè algú digui que ens falta aigua, quan mentrestant s’està malgastant”, critica Ramon Alberich, president de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Girona decideix anticipar-se a la fase 2

Mentre s’esperen novetats en els pròxims dies per engegar el pla, hi ha ciutats que ja han fet un pas endavant. Girona tancarà les dutxes de les piscines i els equipaments esportius municipals i només les obrirà després dels partits. La mesura, que s’ha adoptat en el marc del comitè de sequera, s’aplicarà la setmana que ve i suposarà que tant els equips d’esports de base com els professionals no puguin dutxar-se després dels entrenaments. Serà la primera ciutat amb restriccions severes. Un mirall per a la resta de territoris afectats que servirà per veure dinàmiques i funcionaments en un moment de màxima complexitat per la creixent escassetat d’aigua.