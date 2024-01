Un home apunyala la seva dona i s’intenta suïcidar a Terrassa

Nou apunyalament a Terrassa. Aquest cop els fets han passat la matinada del dissabte, quan un home ha atacat la seva dona en un pis del carrer de Sant Crispi, al barri de Ca n’Anglada. L’agressor ha apunyalat la víctima a la zona del pit, ferint-la de gravetat. Posteriorment, ha fugit i ha intentat suïcidar-se saltant del pont de l’avinguda de Jacquard sobre el Parc de Vallparadís. Tot i això, ha sobreviscut i ha estat traslladat en estat molt greu a l’hospital.

Els Mossos ja investiguen el cas com a violència masclista amb un homicidi en grau de temptativa. La parella té tres fills i es desconeix si hi ha denúncies anteriors per violència.