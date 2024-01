Segon apunyalament a Terrassa en menys de 24 hores

Un home ha resultat ferit aquesta nit a Terrassa després de ser agredit amb una arma blanca. Els fets han passat al mig del carrer de Núria, on la víctima ha estat assaltada i ha quedat ferida al terra. L’han traslladat a un centre mèdic i està fora de perill.

Els Mossos d’Esquadra ho investiguen com una agressió entre persones amb armes blanques i per ara no consten detinguts.

A priori, la policia catalana descarta que estigui relacionat amb la mort per apunyalament d’un altre home dimecres al migdia, també a ple carrer de la ciutat. En aquest cas, els Mossos van detenir una persona vinculada amb el cas poques hores després dels fets.