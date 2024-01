El Sabadell afronta un examen d’alt nivell davant el Celta Fortuna

El Sabadell afronta una autèntica prova de foc aquest diumenge (12 h) en l’inici de la segona volta. Visita la Nova Creu Alta el Celta Fortuna, un dels equips que millor futbol ha fet fins ara del grup i vol refer-se de l’última derrota a casa, davant el Nàstic, que li va impedir proclamar-se campió d’hivern. Els arlequinats, amb el suport de l’afició, intentaran donar continuïtat a la dinàmica positiva per acostar-se una mica més a la permanència.

Óscar Cano, ha deixat molt clar que “juntament amb el Castellón i la UD Ibiza, ens visita l’equip que juga millor de la Primera Federació. El seu futbol meravella. Té futbolistes d’un gran talent, que molt aviat estaran a l’elit, i un entrenador (Claudio Giráldez) excepcional que ho sap gestionar molt bé”.

A partir d’aquí, quin pot ser l’antídot per combatre un rival d’aquesta entitat? “Quan un gran equip té un bon dia no hi ha antídot possible, però també té alguns punts dèbils per la seva mateixa valentia i joventut. A vegades queda exposat, pateix a pilota aturada… Sabem que ens exigirà fer un gran partit”.

Després d’encadenar dues victòries consecutives per primera vegada aquesta temporada, el grau d’autoestima i confiança és ara molt més alt que fa unes setmanes. “S’han fet passes endavant, cada vegada competim millor. Això és el més important. També ens han ajudat les incorporacions del mercat d’hivern. La feina de Carlos Rosende és una meravella. Ha aconseguit cessions extraordinàries de clubs que lluiten per l’ascens. Ara ens faltaria un lateral i un central, s’està treballant”, explica el tècnic granadí.

“Sander jugarà a Primera”

El retorn del jove Sander Ballero a la convocatòria, després de gairebé dos mesos, serà la principal novetat. Óscar Cano s’ha desfet en elogis cap al migcampista del planter: “Té les condicions per arribar a Primera Divisió. Veient-lo entrenar, t’adones que acumula una gran capacitat en tots els registres i suposarà un recurs més per a nosaltres”.

El tècnic també va referir-se a la comunió amb l’afició. “Que anessin 300 aficionats a Palamós en l’actual situació no és normal, això ho diu tot. És la gent del Sabadell, formen part de la història i grandesa del club. I això és un estímul per a tots per continuar lluitant al màxim”.

Màxim golejador

Després d’una gran primera volta, la derrota davant el Nàstic a casa, que trencava una dinàmica de quatre victòries consecutives, va impedir el Celta Fortuna posar la cirereta amb l’honorífic títol d’hivern. Arriba a la Nova Creu Alta com a millor visitant del grup (20 punts i només dues derrotes, al Toralin i Las Llanas). Alfon, Raúl Blanco o Pablo Durán formen un atac que fa por. Amb 33 gols, el Celta Fortuna és l’equip més realitzador del grup. Álvaro Cánovas Garcia-Villarrubia (Comitè valencià) serà el col·legiat d’un duel sense cap antecedent.