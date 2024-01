L’ex tècnic del CE Sabadell, Miki Lladó, inicia una nova aventura a Noruega

Només tres mesos i mig de ser destituït com a tècnic del Centre d’Esports Sabadell, Miki Lladó ha iniciat una nova aventura en el futbol noruec. El santcugatenc s’ha incorporat a l’Asana Fotball, un club que milita a la Segona Divisió del país nòrdic que per qüestions de patrocini s’anomena Obos Ligaen. No serà com a màxim responsable de la banqueta sinó que ocuparà una figura innovadora en l’estructura del club: formador d’entrenadors.

Miki Lladó encetarà aquesta experiència a la ciutat de Bergen després de la seva etapa arlequinada, que va començar en el Futbol base i acabaria en el primer equip. Va fer el salt en la temporada 22/23 com a segon de Gabri i després de la seva destitució va ser nomenat primer entrenador en una situació força complicada, en posicions de descens. Dues victòries consecutives van significar un bon impuls, juntament amb el mercat d’hivern -van incorporar-se jugadors com Ortolá o Cristian Herrera-, i el Sabadell va poder eludir el descens amb dues jornades d’antelació, després d’un excel·lent parcial de 8 victòries, 8 empats i 5 derrotes.

Aquests números van propiciar la seva renovació, ja amb Jaume Milà com a director esportiu. La temporada 23/24 començava amb expectatives més altes i els resultats no van acompanyar. De totes maneres, va sobtar la seva precipitada destitució després de la jornada 7 (2 victòries, 1 empat i 4 derrotes) amb l’equip fora de la zona de descens. El mateix Miki Lladó va mostrar-se força crític amb la decisió i, sobretot, en l’elecció del seu substitut, el segon Gerard Bofill, qui també seria cessat només 6 jornades després. Ara inicia aquesta etapa a Noruega amb l’objectiu d’ampliar la seva trajectòria professional i formativa.