Miki Lladó: “Des del principi notava els dubtes del club, sabia que seria difícil acabar”

“Estic trist, fotut, i ara toca passar la pena i reconnectar amb mi mateix”. Aquestes són les sensacions de Miki Lladó després de la seva destitució. El ja extècnic arlequinat, en declaracions al Diari de Sabadell, assegura que “des del principi vaig notar dubtes per part del club i la direcció esportiva. Des del primer dia planejava aquests dubtes sobre la meva figura. Penso que no em van renovar amb massa convicció”.

Fins i tot dona a entendre que no era l’opció preferent de Jaume Milà. “Vam fer diverses reunions i ho notava. Penso que l’autèntic projecte de Jaume Milà es diu Gerard Bofill i ara s’ha demostrat. Mala connexió amb Milà? La relació ha estat sempre bona, però la manera seva de treballar ha estat massa invasiva. Jo crec que el cos tècnic ha de tenir el seu propi lideratge i això mai ho he pogut exercir plenament. Per exemple, quan vaig arribar gairebé no vaig poder incloure ningú a l’staff tècnic. Ja estava tot lligat”.

Reconeix que els resultats d’aquesta temporada “són dolents, però no pèssims. Considero que estàvem fent grup i treballant bé, però tot això necessita un procés i ho dic plenament convençut: estàvem en el bon camí per continuar creixent i arribar als objectius plantejats. Quin era? Amb aquesta plantilla crec que el Sabadell hauria d’aspirar a la mitja taula cap amunt, per exemple un vuitè lloc i arribar al final amb opcions de tot”.

Intuïa que podia passar

Miki Lladó assegura, de manera contundent: “Sabia que seria molt difícil acabar aquesta temporada a la banqueta. Per les sensacions, les expectatives, la tipologia del projecte… Soc una persona que sap llegir entre línies i notava una manca de crèdit evident per part del club. Diumenge intuïa que podia passar això”.

Sobre l’elecció de la plantilla, Lladó diu que “la gestió la va portar molt directament la direcció esportiva. Jo validava els fitxatges, però des del principi vaig veure que Milà confiava plenament en Bofill. Jo sempre he procurat treballar de manera col·lectiva i amb màxima sinceritat i honestedat. Ho he donat tot i marxo ben tranquil en aquest sentit”.

Sobre l’arribada del seu segon Gerard Bofill, opina que “de fet, és només un canvi de peça. Pot funcionar, però també pot sortir malament. Potser s’esperava un canvi més radical, no ho sé. Hem treballat bé tots dos junts i ara li tocarà viure el càrrec amb la màxima responsabilitat. Després de la meva sanció a Elda, es va crear una aura sobre la figura de Gerard Bofill, com si ell fos més capaç que jo. Però té una gran capacitat i li desitjo tota la sort”.

Miki Lladó marxa amb uns números positius del club globalment (10 victòries, 10 empats i 9 derrotes). “He estat enormement feliç en el club, és un club preciós, amb gent espectacular. Penso que estava preparat per liderar el projecte tot i que he comès errades, per la inexperiència, com el fet d’Elda. D’això se n’aprèn. Aquest any havia fet un pas endavant per ser més sòlid, més obert, més natural, i exercir un lideratge que no m’han deixat fer”.

El seu futur, diu, continuarà lligat a les banquetes. “És una llàstima aquest final, però sempre li estaré agraït al Centre d’Esports, per donar-me aquesta gran oportunitat. M’ha donat visibilitat i ja he rebut molts missatges de suport. Ara he rebut una bufetada, però espero que arribin més oportunitats”.