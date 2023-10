Gerard Bofill té tots els números per convertir-se en el substitut de Miki Lladó

Encara sense confirmació oficial, Gerard Bofill té tots els números de passar de segon a primer entrenador del Centre d’Esports Sabadell en substitució del destituit Miki Lladó. Com ja va apuntar Diari de Sabadell, era una de les opcions preferents de l’actual Consell d’Administració i direcció esportiva tot i que existien diverses possibilitats. Bofill va incorporar-se al club precisament amb l’arribada de Lladó a la banqueta després de la destitució de Gabri Garcia, fent el salt del filial al primer equip.

De fet, tampoc serà una novetat pel tècnic barceloní, qui ja va exercir com a màxim responsable a l’àrea tècnica la passada temporada quan Lladó va estar sancionat arran de les seves declaracions a Elda. I el balanç va ser impressionant: 5 victòries i 1 empat. Ara, la situació és diferent perquè agafarà l’equip en solitari i significarà tot un repte personal que començarà el dissabte que ve a Majadahonda. El club haurà de trobar un segon per acompanyar Bofill a la banqueta i tot apunta també a algú de la casa, com podria ser un exjugador del Centre d’Esports.