El Moviment Ecumènic de Sabadell prega per la unitat

La Parròquia de Santa Tecla, de l’Església Ortodoxa Romanesa, està situada en una petita nau del carrer Bruc, 118. Veient-la des de fora gairebé ningú diria que és un centre de culte, si no fos per una lona que ho indica. Un cop dins, però, s’hi poden veure les característiques principals de la fe cristiana romanesa: icones de la Trinitat, sants i Jesucrist. Això és el que van poder observar els presents que aquest dissabte van assistir a la Pregària per la Unitat dels Cristians (PUC), celebrada per primer cop en aquesta església i organitzada pel Moviment Ecumènic de Sabadell.

La cerimònia

A la cita hi van participar les diferents branques del cristianisme local. D’aquesta manera les confessions anglicana, baptista, catòlica i de la comunitat ortodoxa romanesa van enfortir els seus vincles mitjançant l’eucaristia. Una celebració que, enguany va tenir com a lema una cita de l’Evangeli de Lluc, Estima el Senyor, el teu Déu… i estima els altres com a tu mateix, ja que l’objectiu d’aquest 2024 ha estat pregar per la unitat cristiana amb la invitació a treballar per l’erradicació de la violència i la construcció de la pau. Això s’ha fet amb la lectura de 4 textos que, en aquesta edició, han estat preparats per un grup ecumènic d’esglésies de Burkina Faso.

Així doncs, amb una parròquia gairebé plena, P. Virgil Candea– rector de Santa Tecla– va iniciar la cerimònia. Les seves paraules de benvinguda les van acompanyar el cant del cor ortodox Iúbilo, els quals van amenitzar la vetllada. “Avui hem vingut a demostrar que som una gran família unida en la fe, gràcies per ser aquí”, va expressar Virgil. A continuació va intervenir Mn. Xavier Blanco, president del Moviment Ecumènic de Sabadell. “Ens trobem en una jornada per unir vincles entre creences que convergeixen en la fe al senyor i valorar la diversitat cultural de cadascun de nosaltres”. A l’esdeveniment també hi va haver representació institucional, en aquest cas de Mar Molina –quarta tinenta d’alcaldessa– qui va destacar i valorar “la diversitat i pluralitat que tenim a Sabadell”. Condicions que, com va afirmar, demostren que “vivim en una ciutat acollidora on tothom pot conviure”.

“Abraçar la diversitat”

Els parlaments de benvinguda van donar pas a les intervencions dels representants de les quatre confessions. El primer a comparèixer va ser Virgil, qui llegint textos de la Bíblia, va parlar del diàleg. “Siguem oberts al diàleg amb la resta dels cristians perquè un dia ens puguem unir en la mateixa taula seguint les passes de Jesús”, va afirmar. En segona instància va comparèixer el representant anglicà, de l’església de Crist, qui va llegir la reflexió del verset 29 de l’Evangeli de Lluc- en referència a estimar als altres. “Cal respectar tothom en la seva diversitat, també en la religiosa, i defugir la desconfiança d’aquests temps”, va assegurar.

En tercer lloc, i després d’un silenci reflexiu, va ser el torn del representant evangelista, de l’església Evangèlica Baptista El Redemptor, qui va narrar la paràbola del bon samarità. Amb aquesta es va referir al fet de no defugir les necessitats i estar disposats a ajudar tot aquell qui ho necessiti tal com va dir Jesús. “L’església i els seus seguidors han de servir per consolar i ajudar a totes les víctimes del món”, va reblar. En quart lloc, el representant de l’Església catòlica va citar a Lluc 10, destacant l’hospitalitat i acolliment a aquells qui pensen diferent o tenen necessitat. “Aquestes virtuts són una mostra d’amor entre les nostres esglésies, cal anar més enllà de les nostres tradicions per abraçar als altres i acceptar la diversitat”, va reivindicar.

Acabades les intervencions es va realitzar un parenostre conjunt i una conclusió a càrrec de Virgil i Blanco. Dos últims parlaments plens d’agraïments envers els presents que es van complementar amb un refrigeri de germanor.