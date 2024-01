Més consum d’alcohol i drogues al volant a Sabadell

Una copa i prou. Pràcticament set de cada deu delictes al volant registrats a Sabadell són per conduir sota el consum d’alcohol i drogues, segons els darrers registres oficials de la Policia Municipal (2022). En concret, els agents van enxampar 251 conductors que conduïen sota els efectes de l’alcohol o les drogues –superant el límit penal– i 15 que es van negar a fer-se la prova. Un 15,6% més que l’any anterior i la xifra més elevada des d’abans de la pandèmia (2019).

I és que alguna copa de més pot sortir cara: 79 accidents de trànsit a Sabadell estaven vinculats amb el consum de drogues i alcohol i van deixar víctimes –lleus o greus– o danys materials. “Vaig conduir el meu cotxe amb unes copes de vi i dos gin-tònics. Pensava que controlava, però vaig estavellar-me contra un fanal”, explica la Júlia (nom fictici). Per sort, la seva imprudència al volant no va deixar ferits. Però ràpidament va arribar la policia. El resultat? Retirada de carnet –superava el límit penal–, reparació del seu vehicle –uns 6.000 euros– i assumir els costos del fanal.

Si bé la taxa màxima permesa és de 0,25 mg/l, es considera un delicte quan el conductor supera els 0,60 mg/l. En conjunt, la Policia Municipal de Sabadell va denunciar 812 persones que portaven una copa de més mentre conduïen, una mitjana de 17 conductors cada setmana. Ara bé, la majoria (65%) no superava els límits penals. Aquestes denúncies han crescut un 9,14% en un any. Pel que fa a les drogues, el consum al volant ha caigut un 44% en un any, amb 21 casos denunciats el 2022.

Més delictes al volant

Els delictes contra la seguretat viària han anat in crescendo des del 2019, amb l’única excepció de l’any de la pandèmia, coincidint amb el confinament. Si el 2019 es van registrar 326 delictes –la majoria vinculats a la conducció sota els efectes de l’alcohol i drogues–, el 2022 es va saldar amb 385 infraccions penals. Un 18% més.

A banda del consum d’alcohol o de substàncies estupefaents, altres delictes viaris detectats a Sabadell són conduir sense haver obtingut mai el carnet de conduir o amb el permís caducat: de fet, 86 vehicles implicats en accidents de trànsit conduïen sense permís (21) o sense assegurança (65), el que representa una xifra superior al 2019 (+65,3%) però inferior a l’any 2021 (-30%).

“S’ha de perseguir la delinqüència al volant. Els resultats poden ser irreversibles”, insisteix Vicente Sánchez, president de l’associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT). I és que 118 accidents a Sabadell el 2022 van ser provocats per un delicte de risc al volant, el 7% del total.

Més accidents

En total, a Sabadell van tenir lloc 1.282 accidents l’any 2022. Els sinistres greus i mortals a Sabadell han escalat un 48% en un any, amb un total de 37 víctimes. Si bé han crescut els casos greus, continuen sent una minoria: només tres de cada cent accidents (3%) van deixar alguna persona ferida de gravetat als carrers de la nostra ciutat. Així i tot, s’ha trencat amb la dinàmica de mortalitat zero: tres persones perdien la vida el 2022 –i tres més el 2023, a l’espera de dades oficials– i 34 eren víctimes greus d’un accident de trànsit.