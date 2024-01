Jornada rodona per als sabadellencs de Segona Catalana

Els sabadellencs de la Segona Catalana van viure un cap de setmana rodó. El millor classificat, una setmana més, és el Tibidabo TR que es va imposar al Badia (4-2). Els de Toni Sallès es van avançar molt d’hora a través de Fran Espinosa i Rubén ‘Chinche’ va duplicar abans de la mitja hora. Al límit del descans, Iván Parra va posar el tercer, però encara van tenir temps els badiencs de retallar. Al tram final, els visitants van reduir la distància a un gol donant emoció als darrers minuts i, gairebé sobre la botzina, Unai Hernández va posar la sentència. Els de Torre-romeu ara són cinquens amb 28 punts a només quatre del lideratge.

Tres punts per sota es troba el Can Rull RT que també es va imposar a un rival vallesà. El conjunt d’Alfonso Martínez va endur-se els tres punts del camp del Sant Quirze (1-3) donant continuïtat al bon moment de l’equip. Alejandro Lebrón va obrir el marcador i Marc Suárez va duplicar l’avantatge abans del descans. Després del pas per vestidors, de nou Suárez va posar el tercer i els santquirzencs van maquillar el marcador a mitja hora del final. El Can Rull és setè i la propera jornada tancarà la primera volta amb un nou derbi sabadellenc. Els canrullencs rebran al Tibidabo TR en un duel d’aspiracions per la zona alta.

El Sabadell Nord retroba sensacions

El Sabadell Nord va passar pàgina de la dura derrota a Can Rull amb una gran golejada. L’equip de Ca n’Oriac va guanyar amb claredat a l’Olímpic Can Fatjó (4-0). Els de Cristian Barea no van donar opció als rubinencs deixant el partit sentenciat al descans amb un doblet de Marc Montes i un gol d’Ayman Hasni. A la segona meitat, Montes va completar el seu gran partit amb el ‘hat-trick’. Una victòria per a recuperar confiança i per a tornar-se a situar a la meitat superior de la taula, novens amb 23 punts. La setmana vinent, els del nord s’enfrontaran a un dels rivals de la zona alta, el Natació Terrassa.