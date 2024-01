Un joc sabadellenc, recomanat per la Generalitat

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència del Patrimoni Cultural, ha seleccionat el joc de gestió financera, Finnelis, de l’editorial sabadellenca Kidnelis, per a dotar de més recursos educatius els alumnes.

El joc de taula educatiu pretén ser una primera presa de contacte sobre què representa la gestió monetària quotidiana d’una llar. A través d’una simulació de les finances familiars es vol fomentar una utilització raonada dels recursos propis que inclou aspectes com la conscienciació, la iniciativa personal i la responsabilitat.

L’editorial sabadellenca, fundada ara fa deu anys, ha tancat recentment un acord amb l’empresa valenciana Falomir Juegos per distribuir els jocs, de manera exclusiva, a Europa, Amèrica i Oceania. Precisament, entre els primers títols escollits hi ha Finnelis, adreçat per a nens i nenes a partir de set anys i creat per l’Institut d’Estudis Financers (IEF).