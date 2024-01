2024: rejovenir el parc automobilístic

El sector de l’automoció catalana inicia un 2024 amb diversos reptes sobre la taula, després de tancar un 2023 positiu, amb un creixement de matriculacions de vehicles un 16,7% en comparació amb els registres del 2022. Aquesta setmana passada, la Patronal Catalana de l’Automoció (Fecavem) va presentar les dades de previsions econòmiques respecte a les matriculacions d’aquest 2024 a Catalunya.

A grans trets, el creixement per a aquest 2024 de les matriculacions respecte a les del 2023 serà d’un 1,5%, és a dir, es passarà dels 118.475 turismes i 4×4 matriculats el passat 2023, als 120.274 d’enguany. Un increment “positiu”, si bé subratllen que és “moderat, ja que a diferència del 2023, quan es van superar perspectives amb un increment del 16,6%, en aquest cas és més temperat”.

A l’acte de presentació va participar el vicepresident de Faconauto i vicepresident de Fecavem, Agustí Garcia, qui també és el conseller delegat del grup sabadellenc Vallescar Automoció. Per a Garcia, el principal repte d’aquest 2024 és aconseguir rejovenir el parc automòbil de Catalunya, en l’actualitat fregant els quinze anys d’antiguitat. “No estem desballestant vehicles i necessitem, per exemple, un pla Pive o un Renove, que ens ajudi a matricular 80.000 vehicles. S’han de canviar els cotxes de més de deu anys per vehicles de menys d’un any. Amb l’administració que tenim ara estan tancats a donar qualsevol ajuda a vehicles de combustió. Només per als elèctrics”, va assegurar.

En aquesta línia, Agustí Garcia va fer referència a les zones de baixes emissions (ZBE), on va aprofitar per recordar als presents que “les poblacions de més de 50.000 han de posar-ho en marxa, i això representa una oportunitat per nosaltres. Molts clients es plantejaran comprar un vehicle, perquè alguns d’ells si no no podran circular per la ZBE”.

Sobre el tema candent de l’electrificació, l’empresari també va recordar que avui dia “encara estem molt lluny, amb només un 4% de vehicles 100% elèctrics”, motiu pel qual va demanar que per incentivar les matriculacions de vehicles elèctrics i ecològics, s’ha de reduir el pla entre la sol·licitud d’ajuda Moves i el cobrament per part del client. “Aquí a Catalunya es triga divuit mesos a cobrar, i aquest fet fa que sigui poc atractiu”. Sobre aquest mateix aspecte, Garcia va posar com a exemple Portugal, on les vendes de vehicles 100% elèctrics ja estan amb dobles dígits, arribant fins al 20%. “No estem fent bé les coses, i hem de seguir aquells que sí que ho fan bé, i Portugal n’és un bon exemple”.

Escac a la indústria europea

Paral·lelament, Garcia també va posar sobre la taula l’emergent indústria asiàtica, on marques com MG han entrat en força al mercat, situant-se, amb el model ZS, com a quart vehicle més venut el passat 2023 a Catalunya, només superat pel Dacia Sandero (27.951), el Seat Arona (21.639) i el Toyota Corolla (19.845). “Venen més marques, que això no vol dir que totes siguin bones, però hi ha exemples que funcionen molt bé. Aquest escenari està dinamitant la indústria europea, posant-les en un veritable perill”, va alertar Garcia.