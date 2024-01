Matí de demores en els de trens a l’R4 de Rodalies

Nou matí complicat per als usuaris vallesans de Rodalies. Dues incidències han complicat la circulació de trens aquest dimarts. D’una banda, un problema entre les estacions de Montcada Bifurcació i Cerdanyola així com entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell ha provocat demores que han arribat als 15 minuts a l’R4. El gestor ferroviari ha informat poc després de les 10 que havia solucionat la incidència.

Per altra banda, un problema a l’estació de Sitges (Garraf) ha causat retards de fins a 20 minuts a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. Segons han informat fonts de Renfe, s’ha hagut de circular per via única entre Sitges i Vilanova i la Geltrú durant més de mitja hora. Poc abans de les vuit del matí tècnics d’Adif han resolt la situació i els combois han començat a recuperar els seus horaris habituals.