‘Pretty Woman Bollywood’, espectacle solidari a la Faràndula

La Fundació Vicenç Ferrer celebra un espectacle de dansa per a recaptar diners per als nens en situació de pobresa al Nepal, en col·laboració amb integrants del Centre Asana. Diumenge a les 18.30h, la Faràndula acollirà el musical Pretty Woman Bollywood, que s’inspira amb el famós film i hi introdueix la música i les danses del gènere cinematogràfic indi.

Els fons que es recullin de les entrades de l’espectacle, a 15 euros, aniran íntegrament destinats a finalitats solidàries al Nepal. Un 30% de la infància del país viu en situació d’extrema pobresa i al voltant de 800.000 nens i nenes no estan escolaritzats, segons dades de la Fundació.