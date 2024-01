El baríton Lluís Calvet triomfa amb 7 premis al Concurs Tenor Viñas

El baríton sabadellenc Lluís Calvet i Pey ha estat el cantant més guardonat del prestigiós 61è Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas, celebrat el cap de setmana passat en el Gran Teatre Liceu de Barcelona. En total, s’ha embutxacat 7 premis, que impliquen dotacions econòmiques –en un dels casos, de 10.000 euros– i oportunitats importants, com un contracte al Teatro Nacional de la Zarzuela o per participar en el Festival Ciutat de Clàssica 2025, ofert per Barcelona Obertura.

El jove de 30 anys, que ja ha suscitat interès de teatres importants, és membre des de fa dos anys de l’Opera Studio de Hannover, al nord d’Alemanya. En el concurs va destacar entre centenars de cantants, alguns internacionals d’Itàlia, Portugal, Rússia, el Regne Unit, Nova Zelanda, Brasil i Estats Units, entre altres. “Aquests dies he viscut massa coses…”, comenta el baríton. “Ha sigut un procés molt dur que ha requerit energia, tensió i concentració constants. Però ha tingut recompensa”, afegeix.

“Estic feliç que se’m valori a Catalunya. S’ha de defensar i retenir el talent que hi ha aquí amb oportunitats”, ressalta el sabadellenc.

Calvet es va endur el Premi Extraordinari al millor cantant espanyol, ofert pel tenor Plácido Domingo; el Premi del Públic; el Premi al millor intèrpret de Sarsuela; el Premi Extraordinari de la Fundació de Música Ferrer-Salat juntament amb cinc cantants més; el Premi Extraordinari al millor cantant català ofert per l’Ajuntament de Moià i per Joventuts Musicals de Moià; el Premi Extraordinari al millor cantant català ofert per l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro; i el Premi Extraordinari a un finalista espanyol de Barcelona Obertura.