La Crida acusa el Govern local de no tenir full de ruta: “No volem fum”

La Crida ha anunciat aquest dijous que presentarà una moció en el ple municipal del pròxim dilluns a l’Ajuntament per reclamar la formulació del Pla d’Actuació Municipal (PAM). La formació anticapitalista acusa el Govern local, del PSC, de no tenir full de ruta després de més de mig any del nou mandat. “El PSC fa que les veïnes estiguin allunyades de les decisions que es prenen a la institució i trenca una relació saludable i democràtica amb l’Ajuntament. No es poden anunciar les coses a mitjans sense donar peu a parlar amb la ciutat”, ha expressat la portaveu i regidora Anna Lara.

El partit lamenta que els projectes anunciats fins ara no apareguin en cap document i critica la manca de transparència i planificació de l’executiu municipal. “Volem un pla de mandat, que és obligatori”, reivindicant-se com el grup que treballa al consistori per fiscalitzar les accions del govern per Marta Farrés.

En la mateixa línia, el regidor Oriol Rifer ha assenyalat que calen mesures dràstiques per fer front a les necessitats de la ciutat, una “qüestió de salut democràtica” per generar confiança en les institucions. A més, ha apuntat a tres eixos sobre els quals plantejar el futur: emergència climàtica, habitatge i serveis bàsics. Tot plegat, remarcant que “no volem un pla de fum”.

“No entendríem un pla de mandat amb macroprojectes i sense una aposta decidida de canvi de paradigma en termes de transport i contaminació, ni en termes de serveis bàsics per a les persones”, ha conclòs Rifer.