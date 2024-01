Vuit de cada deu delictes que tenen lloc a Sabadell són furts o robatoris. A la nostra ciutat es van produir 11.850 delictes el 2022, d’acord amb la darrera memòria de la Policia Municipal de Sabadell. I 9.548 van ser contra el patrimoni, un 8,5% més respecte a l’any 2021. Alguns d’aquests casos tenen a veure amb l’assalt a immobles, una qüestió que preocupa els diferents agents implicats.

Com a mesura de conscienciació, la Policia Municipal ha advertit en les últimes hores per prevenir sobre una tècnica delictiva desenvolupada habitualment pels lladres. Per això, des del cos demanen que si el ciutadà troba un tros de plàstic o paper al marc o al pany de la porta de casa, cal trucar ràpidament als agents.

#INFOPMS👮‍♀️⚠️Recordeu que si trobeu un tros de plàstic o paper al marc o al pany de la porta de casa vostra, truqueu al 📱900.112.092 ➡️Pot ser que algú l’hagi posat per detectar si el pis es troba buit ✅Entre tots i totes, prevenim els robatoris en domicilis#Sabadell pic.twitter.com/bDJgDgpykZ — Policia Sabadell (@PoliciaSabadell) January 26, 2024

Aquesta pràctica pot voler dir que algú ha posat l’element per detectar si el pis es troba buit, amb la intenció d’entrar-hi. Per això, en el missatge recorden que cal estar molt alerta per evitar ser víctimes d’un robatori en el nostre habitatge.