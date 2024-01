Xarxa Onion celebra el primer cafè amb gotes del 2024

La Xarxa Onion va donar el tret de sortida al primer cafè amb gotes d’aquest 2024, una trobada periòdica amb els emprenedors sabadellencs que aquest passat divendres va comptar amb el consultor en sostenibilitat, Xavi Saltó.

La trobada, celebrada al pati de l’Arteneu, va estar encapçalat pel president de la Xarxa Onion, l’economista sabadellenc Arnau Bonada. Entre els diversos temes tractats, tots al voltant del canvi climàtic, Saltó va assegurar que “no morirem del canvi climàtic, encara que els humans, davant els canvis, ens costi adaptar-nos”.

Davant aquest escenari, Saltó va fer èmfasi a les nombroses oportunitats que se’ns generen com a societat, aplicant noves tecnologies per ser més eficients i alhora, tenir un estalvi, per exemple, amb les factures d’electricitat. “La sostenibilitat no ha aparegut fa quatre dies, però darrerament la gent n’ha pres més consciència, encara que falti molta pedagogia en segons quins sectors”.

Durant la trobada, Saltó també va fer referència al futur de l’electrificació al sector de l’automoció, defensant que “per a la mobilitat interurbana és una bona opció, però per a mitjana i llarga distància, el futur està amb l’hidrogen verd”.