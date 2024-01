Juanmi Carrión, la sisena baixa del Sabadell en aquest intens mercat d’hivern

Continuen els moviments. Juanmi Carrión ha deixat de ser jugador del Centre d’Esports després d’arribar a un acord per la rescissió del seu contracte i es converteix en la sisena baixa d’aquest intens mercat d’hivern arlequinat després de Biel Farrés, Antonio Sánchez, Guillem Naranjo, Fran Callejón i Carlos Beitia. Una autèntica renovació que permet tenir encara més opcions per incorporar jugadors sèniors abans d’acabar el termini el pròxim 1 de febrer.

Juanmi Carrión marxa després de participar en 15 partits (8 com a titular) aquesta lliga, per un total de 804 minuts. Una presència molt irregular i amb l’arribada d’Óscar Cano encara havia perdut més protagonisme davant la consolidació de Toni Herrero en el lateral esquerre. El de Chiclana de la Frontera (Càdis) va arribar procedent de l’Avilés la temporada passada, en la qual va jugar 26 partits (20 des de l’inici) i va marcar dos gols, un en la derrota a la Nueva Condomina contra el Real Murcia (3-1) de falta i l’altra precisament en l’escenari on jugarà el Sabadell aquest dissabte, Las Gaunas, davant el SD Logroñés. Una diana importantíssima perquè va permetre sumar tres punts d’or cap a la permanència.

Després de fitxatge de Jordi Calavera pel lateral dret, ara tots els esforços del director esportiu, Carlos Rosende, se centren en un central, sense descartar qualsevol altra opció per potenciar la zona ofensiva. També cal estar atents a la situació de Cristian Herrera o Manel Martínez, que no han jugat cap minut en els dos últims partits. No es descarta que puguin rebre alguna oferta interessant. També dependrà del Sabadell, que no vol perdre opcions d’atac.