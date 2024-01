La novena edició de La Llanera Trail presenta “el millor cartell de la història”

Amb prop de 900 inscrits, La Llanera Trail tornarà a ser la cursa de muntanya de referència a la ciutat. Organitzada per la Unió Excursionista de Sabadell i amb les tres distàncies ja consolidades, la novena edició presenta poques novetats en el recorregut pel Rodal. “Només tenim una petita variació al recorregut de la marató. Per tema de permisos, ja siguin municipals o particulars, cada vegada és més complicat variar el tram. De cara a l’any que ve treballarem per si podem fer alguna altra modificació.”, explica el membre de l’organització, David Fernàndez-Oliver.

L’edició s’ha tancat amb 216 inscrits a la Marató (43km) i superant els 330 a la mitja (21km) i a la curta (14km). “Després de nou edicions ja tenim més o menys controlat el volum de participació i estem sobre les xifres que esperàvem”, afirma Fernàndez-Oliver. Aquest any, a més, el cartell de participants és de luxe amb la presència de grans ‘trailrunners’ que estaran a la línia de sortida a les 9h a la Plaça Doctor Robert. “Tenim el millor cartell de la història de La Llanera. Destacant a Pau Capell, Abel Carretero, Lluís Ruiz, Gerard Morales, Aniol Riba o Lorena Cubillas, entre d’altres. Això també com a organització ens omple d’orgull i ens obliga a estar l’alçada de corredors tan reconeguts”, repassa.

En aquesta novena edició, la temperatura també acompanyarà. Amb una previsió gairebé primaveral, la pluja o ambient gèlid d’altres anys quedarà enrere. “Sempre és positiu que el temps acompanyi, però també hem de tenir en compte el que pot suposar en l’avituallament líquid. Hem de comptar amb més previsió de refresc i menys de caldo, però tenim tot controlat per la situació que es pugui donar”, assevera Fernàndez-Oliver.