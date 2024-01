Can Rull i Tibidabo es reparteixen els punts en un frenètic derbi

Can Rull RT i Tibidabo TR han protagonitzat un derbi d’autèntica bogeria com a cloenda de la primera meitat de competició a Segona Catalana. Els de Torre-romeu han salvat un punt sobre la botzina (3-3) en un partit que ha tornat a tenir de tot: expulsions, tensió i gols. En un inici igualat, el ‘Tibi’ s’ha mostrat més protagonista, però el conjunt d’Alfonso Martínez també ha amenaçat a la contra i amb passades llargues.

De fet, en una pilota a l’esquena de la defensa, Marc Suárez ha avançat als locals i, pocs minuts després, el mateix Suárez ha aprofitat una centrada lateral per a posar el 2-0 a la mitja hora de joc. No ha defallit l’equip de Toni Sallés i Albert Herrero ha retallat abans del descans. Al segon temps, la intensitat i tensió propis d’un derbi d’aquestes característiques s’han fet notar. El Can Rull s’ha quedat amb deu quan Dani Domínguez ha vist la segona groga a un quart d’hora pel final.

S’ha defensat bé l’equip arlequinat que fins i tot ha anotat el tercer a través de Manu Morales al tram final. No ha tirat la tovallola el Tibidabo i ha continuat confiant en la fita. Pocs instants més tard, Fran Espinosa ha retallat amb un golàs de falta i ja al descompte, la insistència dels de Torre-romeu ha trobat premi. El mític davanter, Abel, ha posat l’empat a 3 entre les protestes i el ball de targetes als dos equips. Els futbolistes canrullencs, Tony Campoy i Alejandro Lebron també han acabat expulsats en un final de partit de bogeria. Ambdós equips donen continuïtat al seu bon moment i allarguen la dinàmica de partits sumant. El Can Rull es manté setè i el Tibidabo, cinquè.