L’escola Mare de Déu de la Salut crea un concurs pels estudiants de Batxillerat

Fomentar i promocionar la recerca entre els joves. Aquesta és la fórmula que l’escola Mare de Déu de la Salut i el coordinador del projecte, Sergi Bonet, han utilitzat per crear la Fira Premis Avança, una cita que reuneix i premia a joves estudiants de Batxillerat. L’esdeveniment s’ha celebrat per primer cop aquest dissabte a l’escola i ha comptat amb la participació de 37 alumnes dels centres educatius del Mare de Déu de la Salut, IES Vallès, IES Sabadell, el Sagrat Cor de Terrassa i un jove a títol individual d’un institut de Castellar.

El projecte

La iniciativa va sorgir de diversos projectes de coneixement de l’escola i l’empenta dels estudiants. “Al centre fomentem molt la recerca i acostumem a portar alumnes a fires, això va fer que s’animessin i ens va portar a crear la nostra pròpia fira”, ha explicat Bonet. Per ell la iniciativa ha representat tot un orgull i agraeix la confiança rebuda: “Ho vaig plantejar com una idea i se’m va permetre tirar-ho endavant, m’agrada que els alumnes puguin participar en projectes així i és maco veure l’esforç de tot i tothom”.

Per acotar el tema, els premis estan enfocats a treballs de recerca de Batxillerat (TDR) i se subdivideixen en quatre categories, científic, art, tecnologia i àmbit social-humanístic. “És així perquè té a veure amb els itineraris del Batxillerat, però més enllà d’això els alumnes tenen llibertat per decidir què volen presentar”. La participació és voluntària i es puntua en funció de les notes que atorga el jurat. A partir d’aquestes es distribueixen els premis, un total de 8. Els tres treballs amb la millor nota, la nota més alta de cada categoria i també hi ha un premi que permet al guanyador presentar-se a Exporecerca – la fira nacional de treballs de recerca.

La veu dels alumnes

La primera edició de la Fira s’ha celebrat en una de les sales sota el pati de l’escola. Entre diversos projectes hi ha hagut els de Jan Trapero, qui a posteriori ha estat el guanyador de la cita, i Noa Centelles. En el cas de Trapero el jove ha destacat l’experiència viscuda com a molt positiva. “Hi ha molt coneixement i se’ns ha motivat molt. He preparat un prototip d’un robot de rescat en 3D, ja que vull estudiar alguna enginyeria i crec que tinc possibilitats”, ha assegurat.

En el cas de Centelles l’estudiant ha participat gràcies a la seva tutora del TDR. “Crec que és una bona experiència per veure el nivell que hi ha i per compartir idees amb altres companys. En el meu cas parlo de les persones centenàries perquè el meu objectiu és estudiar biologia i biociències”, ha expressat.

El projecte de Bonet, com ell mateix ha reconegut, ha tingut una participació inicial que ha superat les expectatives. Amb la primera edició completada la idea és donar-li continuïtat i treballar perquè creixi en qualitat i quantitat.