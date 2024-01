“Les entitats socials de Sabadell han d’unir-se en un projecte comú”

Entitats socials de Sabadell i administració, de la mà. La Fundació Bosch i Cardellach (FBiC) ha dut a terme un estudi i diagnosi del tercer sector de la ciutat i posa sobre la taula la cogovernança entre entitats i administració pública. La FBiC proposa l’impuls de la Plataforma Vàlua –que aglutina 25 entitats sabadellenques del tercer sector– amb la incorporació de totes les entitats socials i la creació d’ una taula municipal del tercer sector. Treball en equip entre entitats, Ajuntament i la col· laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

L’estudi planteja que les polítiques es dissenyin des del govern municipal, però tenint en compte el tercer sector. I és que les entitats cobreix part de les necessitats dels sabadellencs que hauria d’assumir l’adminisitració: “Sense aquestes entitats s’haurien de destinar molts més fons per cobrir buits”, sostenen des de la FBiC. En aquest sentit, es proposa un increment del finançament per aconseguir una major estabilitat de les entitats i un millor servei als usuaris. I plantegen la presentació d’un projecte comú a la Diputació de Barcelona. “Les entitats que actuen com un coixí amortidor del volum de feina dels serveis socials municipals”, exposen des de la FBiC.

Entre les peticions que les entitats fan a les administracions es troba flexibilitzar el marc administratiu i agilitzar tràmits, l’ampliació del parc d’habitatge social disponible, i plantejar models de finançament que permetin una major estabilitat econòmica a les entitats socials, com ara els concerts econòmics.

El sector social a Sabadell dona feina a més de 1.050 persones i més de 1.700 voluntaris. Només les cinc entitats amb major pes tenen un pressupost conjunt de més de 16 milions d’euros que sumats als més de 21 milions d’euros que l’Ajuntament de Sabadell destina al Departament d’Acció Social, suma més de 37 milions.

Més atencions per cas

D’altra banda, a Sabadell manté la tendència a l’alça d’intervencions per persones ateses, fins a quatre per usuari. Tres de cada deu persones assistides el 2021 feia entre cinc i deu anys que rebia asistència. I el 27%, més de deu. Les intervencions totals també han augmentat significativament de les 48.366 l’anu 2019 fins als 62.478 l’any 2021.

L’Índex de Vulnerabilitat Social (IVS) és menor a Sabadell (92,9) si ho comparem amb Terrassa (94,3) i la mitjana catalana (95,1).

Pel que fa al percentatge del pressupost destinat a acció social, l’Ajuntament de Sabadell destina un gruix més elevat dels seus comptes (9,07%) a abordar les necessitats socials que la mitjana provincial (6,39% ), però inferior a Terrassa (10,34%).