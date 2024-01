Gabriel Fernàndez (ERC) visita el Parlament Europeu

El portaveu d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha visitat aquesta setmana Brussel·les per ser al Parlament Europeu amb un grup format per altres membres vinculats a temes de ciutadania, migracions i drets socials. El polític sabadellenc, convidat per l’eurodiputat Jordi Solé (ERC), ha explicat que ser a la seu de la política europea és també un exercici per conèixer alguns dels mecanismes i moviments que tenen repercussió posteriorment en el terreny local.

“Les polítiques ciutadanes que afecten els sabadellencs en el seu dia a dia sovint tenen un recorregut que comença a Europa, passa pel govern espanyol i la Generalitat, i acaba al nostre ajuntament”, ha exposat. Qüestions com les energies renovables, la mobilitat sostenible, les zones de baixes emissions, la lluita contra el canvi climàtic o les estratègies de dinamització econòmica comunitàries, assegura, són d’interès també en clau municipal per desenvolupar accions a la ciutat. “Com a representant públic de Sabadell, la cinquena ciutat en població del país, tinc interès, naturalment, doncs, a ser al rovell de l’ou de la UE, al Parlament Europeu, a entrevistar-me amb l’eurodiputat Jordi Solé i a conèixer de primera mà tots aquests temes, avanços i perspectives”, resumeix.

A #Brussel·les, de visita oficial al Parlament Europeu, convidat per l’eurodiputat @jordisolef. Temes de ciutadania, drets socials i polítiques que afecten a les nostres ciutats, sovint tenen un recorregut que comença a Europa i acaba als ajuntaments. 🏛 #EuropeanParliament pic.twitter.com/89VeN6dBM8 — Gabriel Fernàndez i Díaz (@GabrielFerDiaz) January 31, 2024

Fernàndez també tenia previst en la seva agenda assistir a l’acte en el qual el president Pere Aragonès, el lehendakari Iñigo Urkullu i el cap de govern de Còrsega, Gilles Simeoni, presenten una proposta sobre la Llei de Claredat i el dret a l’autodeterminació.