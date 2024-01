La Sindicatura de greuges de Sabadell estrena el seu primer punt d’atenció a la Creu de Barberà

Aquest dimecres la Sindicatura de greuges de Sabadell ha obert el seu primer punt d’atenció descentralitzat, en aquest cas a la seu de l’Associació de Veïns i Veïnes (AVV) de la Creu de Barberà. L’obertura ha estat possible gràcies a un conveni de col·laboració signat entre el Síndic, Josep Escartín, i la presidenta de l’AVV, Anna Lopez . A partir d’ara, la Sindicatura atendrà en aquest punt, situat al carrer Plaça de Triana 8 de Sabadell, un cop al mes.

D’aquesta manera, la de Sabadell es converteix en la primera sindicatura local que descentralitza l’atenció de manera permanent pel territori. “És bo que sigui l’administració qui s’apropi a les persones, i no que sempre sigui la gent qui s’hagi d’apropar a l’administració”, ha expressat el Síndic de greuges, Josep Escartín. “Crec fermament en la proximitat i en la descentralització. Aquest és un dels pilars necessaris per garantir una bona administració i ser present i proper”.

El punt d’atenció de la Creu de Barberà és la primera experiència de descentralització de la Sindicatura. La previsió del Síndic és obrir nous punts en diferents barris al llarg d’aquest any 2024. En aquests punts d’atenció de la Sindicatura als barris tots els veïns i veïnes de Sabadell podran fer les mateixes gestions que a l’oficina del Casal Pere Quart, com ara presentar queixes o fer consultes, no necessàriament del mateix barri.

Els punts d’atenció descentralitzats són, per tant, un nou canal que la Sindicatura posa a l’abast de la ciutadania i que se suma al telèfon, les xarxes socials, el Whatsapp i altres iniciatives novedoses que es van posar en marxa el passat 2 de gener, com ara “El Síndic a casa teva” o “El Síndic a 15 minuts”, que garanteixen l’atenció personalitzada, ja sigui al propi habitatge o al Centre Cívic més proper, a les persones amb mobilitat reduïda.