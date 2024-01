Grup Xaluca construeix el primer hotel 5 estrelles al desert d’Erg Chebbi

L’empresa sabadellenca especialitzada en viatges al Marroc, Grup Xaluca, ampliarà la seva oferta al país del nord d’Àfrica, on construirà dos nous hotels –Xaluca Midelt i Xaluca Dunes–. “Forma part del creixement natural i continuat. La nostra expansió ha estat gradual, prioritzant la qualitat a cada pas”, explica el sabadellenc i copropietari del Grup Xaluca, Lluís Pont Tricuera, mentre afegeix que “la creixent popularitat del Marroc com a destinació turística, destacada per les recents xifres rècord d’arribades de turistes, ha afavorit la nostra decisió d’expandir-nos i oferir noves i excepcionals experiències als visitants”.

Un dels dos nous allotjaments, el Xaluca Dunes, que ja està en construcció, estarà situat a la regió sud del Marroc, concretament a les dunes de l’Erg Chebbi, convertint-se en el primer hotel cinc estrelles del desert marroquí, on es vol oferir “una proposta única que busca destacar les meravelles naturals de la regió”. Mentre que l’hotel Midelt estarà situat en una zona muntanyosa per “oferir als visitants una experiència diferent i enriquidora”. En ambdós projectes, però, encara és aviat per conèixer “terminis, característiques específiques i la inversió total, perquè aquests detalls estan actualment en procés de definició”, apunta Pont.

Recentment, Grup Xaluca ha inaugurat l’hotel Spa Xaluca Aguelmame Sidi Ali, i espera que al llarg d’aquest 2024 pugui inaugurar el Xaluca Aït Ben Haddou Maison d’Hôte: “Aquest hotel boutique ha experimentat reptes relacionats amb l’obtenció d’accés a l’electricitat, però hem pres mesures significatives. Malgrat les demores, la nostra decisió d’optar per l’energia solar demostra el nostre compromís amb la sostenibilitat i la preservació de l’entorn”, explica Pont.

“Referent indústria hotelera al Marroc”

Les darreres dades del Marroc en relació amb l’arribada de turistes revela un creixement del 36%, durant el 2023 que s’ha vist reflectit, també, al grup hoteler: “Les pernoctacions als hotels del grup han assolit xifres impressionants del voltant de 200.000 persones, destacant la confiança dels viatgers en la qualitat dels serveis que oferim. Aquesta xifra reflecteix la nostra continuada dedicació a proporcionar experiències memorables als nostres hostes i consolida la nostra posició com a referent en la indústria hotelera al Marroc”, assegura l’empresari sabadellenc.