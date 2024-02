Sabadell va tancar el 2023 amb el nivell d’atur més baix de l’última dècada, pràcticament arribant a xifres de desocupació del 2008, just abans de l’esclat de la crisi econòmica. Amb tot, però, més d’11.000 persones es troben actualment buscant feina, una situació que, en molts casos, acaba cronificant-se per factors que dificulten l’accés als llocs de treball com l’edat o la formació dels ciutadans. De fet, hi ha una dada que així ho mostra: més de la meitat (56,9%) de les persones en situació d’atur tenen 45 anys o més.

Amb l’objectiu d’afavorir la inserció i donar visibilitat a les eines a disposició dels sabadellencs, l’Ajuntament ha presentat aquesta setmana els resultats del programa desenvolupat als barris de la zona del Ripoll i al Districte 6. El dispositiu ha obert la porta del món laboral a 267 persones, que en el període del 2022-2023 van trobar feina després d’haver participat en alguna de les accions d’orientació, acompanyament i suport ocupacional. Més de 600 veïns s’havien interessat en el projecte, que el Govern local considera una eina imprescindible per assolir un equilibri socioeconòmic a la ciutat.

“No deixar ningú enrere”

L’objectiu, segons ha explicat aquest dijous el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, és oferir un servei de proximitat i garantir un seguiment de forma personalitzada. “Treballem per no deixar ningú enrere”, ha insistit durant la presentació al Centre Cívic de Can Puiggener sobre la filosofia de la iniciativa.

De les dades exposades, destaquen alguns aspectes rellevants. Més de la meitat de les usuàries són dones. En paral·lel, la franja d’edat a qui s’adreça aquest servei supera majoritàriament els 30 anys. Un altre factor important és el nivell de formació: més del 80% tenen estudis igual o per sota del Graduat d’Educació Secundària. En la radiografia es dibuixa una realitat alarmant: més de la meitat dels integrants -al voltant d’un 60%- no reben cap mena de prestació per desocupació. Senyals que evidencien la necessitat d’actuar amb urgència per evitar que es converteixin en casos enquistats abocats a la desesperança.

Més de 150 empreses

El servei parteix de la necessitat detectada a les empreses, que demanden una sèrie de perfils concrets, pendents de cobrir. Conèixer la realitat en els llocs de treball i preparar els usuaris per a les places requerides és un factor que, a parer de Rodríguez, és clau per motivar l’èxit de la mesura. En total, més de 150 empreses de Sabadell i altres punts de la comarca treballen de manera coordinada amb el consistori. Sectors com la indústria, els serveis de neteja, auxiliars de la llar o l’hostaleria es beneficien d’unes figures que arriben amb els deures fets el primer dia de feina.

El programa, que compta amb un pressupost de 2 milions d’euros, està subvencionat el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Un dels reptes, però, és aterrar a la realitat socioeconòmica de Sabadell. En aquest sentit, Rodríguez ha detallat que els criteris per adscriure’s al servei estan subjectes a revisió per saber si hi ha nous veïnats de Sabadell que hagin de tenir cobertura en forma d’espais i punts d’actuació. Per ara, n’hi ha al Centre Cívic de la Creu de Barberà pel veïnat de la zona sud; a Can Puiggener; i en el de Torre-romeu, que rep també residents del Poblenou, el Raval d’Amàlia i Can Roqueta.

Crida als sabadellencs en situació d’atur

A pesar d’arribar a més de 600 sabadellencs, el regidor de Desenvolupament Econòmic ha fet una crida a les persones que es troben avui en situació d’atur. Per accedir al dispositiu, cal que les persones estiguin registrades a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació o millora d’ocupació, a més d’estar empadronades en alguna de les zones incloses en el programa.

La durada dels contractes pot oscil·lar en funció del programa i n’hi ha d’específics per determinats col·lectius i franges d’edat. Com expressen alguns dels testimonis que ho han experimentat en primera persona, aconseguir feina no és només una manera d’omplir la butxaca i pagar factures. És també un espai on mostrar habilitats, reforçar l’autoestima i ordenar millor el dia a dia.