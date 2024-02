FOTOS | Ultimate, l’esport sense àrbitres en què tothom juga net

Les pistes de Sant Oleguer han acollit aquest cap de setmana una nova edició del Ultimate Frisbee School League. Per qui no ho conegui l’Ultimate és un esport d’origen nord-americà, creat l’any 1968 es juga amb un frisbee i es fa punt arribant a la zona d’anotació – format de puntuació similar al rugbi, per entendre’ns-, però té una característica que tenen pocs esports d’equip. Aquesta és que no hi ha àrbitre, i això passa perquè a l’Ultimate són els jugadors qui s’autoregulen i són responsables de jugar net.

A Catalunya és un esport minoritari en creixement, motiu que va portar a Quique Cipriano -professor d’educació física- a organitzar la primera competició d’Ultimate a Sabadell. “Des que va conèixer aquest esport es va sentir atret pels seus valors de companyonia, sinceritat i esforç col·lectiu”, explica Daniel Cipriano, el seu fill. D’aquest sentiment en va néixer la lliga i amb el temps s’ha acabat integrant a la Ultimate Frisbee School League. El torneig agrupa equips estatals i internacionals en les categories sub 12, sub 16 i sub 18, jugant-se en rondes classificatòries en format herba i platja. Com a premis hi ha el de guanyador del torneig i també l’Spirit, que s’atorga a l’equip que hagi jugat més net.

Fotos David Chao