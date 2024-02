Òmnium Sabadell ha viscut aquest dissabte una doble estrena. La primera ha estat a la junta de l’entitat, on Xavier Guerrero ha pres el relleu a la junta en funcions liderada per Josep Boltaina. El nou president ha estat escollit amb majoria absoluta en una votació en la qual era l’únic candidat, ja que només es va presentar la seva candidatura. La segona ha estat amb l’espai, i és que l’entitat ha canviat la seva seu al davant de l’Escola Nostra Llar per traslladar-se a l’Acadèmia Catòlica.

L’Assemblea

La cita ha arrencat amb un balanç del 2023 i la presentació de nous projectes pel 2024. “Enguany intentarem presentar un projecte fort adaptat a la realitat i les necessitats del país”, ha explicat Maria Teresa Soler, membre de la junta entrant. Així doncs, l’assemblea de socis ha permès definir els objectius de l’entitat, escollir la nova junta i reconèixer també aquells membres amb més de 50 anys a Òmnium.

Després d’un últim any incert, arran de la dimissió de la junta liderada per Jordi Carbonell, la direcció provisional de Josep Boltaina va aconseguir recuperar l’estabilitat i va permetre la subsistència de l’entitat. Tot un esforç que s’ha reconegut a l’acte i que ha precedit la votació i el nomenament de Xavier Guerrero. Al nou president l’acompanyarà un equip format per Maria Teresa Soler, Rafael Llobet, Dolors Girbau i Santi Barcons. “Continuarem treballant per la llengua, la cultura, l’autodeterminació i l’amnistia, són els nostres pilars de sempre i no hi renunciarem”, ha reblat Soler. Per fer-ho, entre altres idees, continuaran amb el projecte RE(VOLTA), iniciativa impulsada per Boltaina que consisteix a visitar els barris de la ciutat per acostar-los la llengua i cultura catalana.

Presència de Xavier Antich

L’esdeveniment també ha comptat amb la presència de Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural, qui ha fet el discurs de cloenda: “Tenim molts reptes pel 2024, però a Sabadell hi ha una bona base i estic segur que amb l’esforç de tots ho aconseguirem”. Antich ha aprofitat les seves paraules per animar als militants a no caure en la queixa i continuar lluitant per les reivindicacions socials i polítiques del país.