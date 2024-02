Juana Llavero pren el relleu a la direcció de la Hermandad del Rocío

Aquest dissabte ha estat un dia gran per la Hermandad del Rocío a Sabadell. I és que Juana Llavero ha pres possessió com a nova presidenta de l’entitat rellevant a Toni Valenzuela, qui feia 7 anys que liderava el col·lectiu. La cerimònia s’ha celebrat al sud de la ciutat a la parròquia de Sant Francesc d’Assís, una església que s’ha omplert amb personalitats com l’alcaldessa, Marta Farrés; membres de l’equip de govern, regidors d’altres partits i membres de la resta d’hermandades de Sabadell.

La cita

La cerimònia ha començat puntual, a les 19 h de la tarda. Instants abans desenes de membres de l’entitat han anat acostant-se a la parròquia, a poc a poc, fins a omplir la sala. Mentrestant, al pati exterior de l’església esperava Llavero. Amb una barreja de nervis i emoció ha explicat les seves sensacions respecte a l’acte: “Entomo el repte amb molta il·lusió i no m’ho esperava perquè ja vaig ser presidenta el 2014, però he vist que em queda molt per fer i tinc ganes de tirar endavant l’entitat”. La nova presidenta ha parlat també dels reptes als quals s’enfronta: “Vull que la gent digui sense por que és creient i també vull continuar unificant tots els rocíeros que hi ha a Sabadell i portar-ne més”. De cara al futur té molt clares les seves propostes: “Sé que és un repte gran, però la Hermandad és la meva família i vull que els esdeveniments arribin a tothom, per això farem moltes activitats a l’exterior”.

Després de definir les seves línies de treball la nova presidenta ha entrat a la sala. D’aquesta manera i al so d’un flautí i un tambor els membres de l’antiga junta han portat el penó i el ceptre de la verge del Rocío a l’altar. Un cop arribats ha començat a cantar el cor coral rociero al so de les guitarres. A continuació ha començat la missa, aquesta ha recordat als difunts de la Hermandad, ha donat les gràcies a Toni Valenzuela pels seus anys de servei i ha celebrat el retorn de Llavero al capdavant de l’entitat.

“Confiança plena”

És així com s’han tancat 7 anys de mandat de Valenzuela. Un llegat d’avenços i experiències que ell ha confiat que Llavero pugui millorar: “La Juana té experiència, sap el que ha de fer i la meva confiança en ella és plena”. L’expresident deixa en càrrec en un bon moment per l’entitat i amb la sensació d’haver fet tot el que estava a les seves mans: “Aquests anys hem aconseguit ser admesos com Hermandad filial d’Almonte el 2019, hem fet d’aquesta parròquia casa nostra i hem establert la nostra seu a la Granja del pas, entre altres”, ha expressat amb satisfacció. D’aquesta manera Valenzuela ha beneït a Llavero -a qui ell mateix va substituir en el càrrec el 2017- i li ha desitjat sort pel nou mandat que aquesta ocuparà fins al 2026.

Acabats els actes protocol·laris els membres de la Hermandad s’han traslladat a la seu de la Granja del Pas. Allà han prosseguit, de forma més informal ja, les celebracions amb el tradicional vi d’honor.

Fotos David Chao