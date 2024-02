El poder del teatre amateur: “Ens ha unit moltíssim durant tot l’any”

Des de fa un any, la companyia de teatre de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell prepara la comèdia Sopar de panteres, sota la direcció d’Enric Company i amb Cesca Martínez com a ajudant de direcció. És una adaptació d’Entre dones, de Santiago Moncada. Es representarà durant el febrer i març a l’auditori de l’entitat.

L’obra situa a l’escena cinc dones de mitjana edat que van créixer i estudiar juntes durant la infantesa i l’adolescència. La trobada, convocada per una d’elles, té una finalitat.

La nostàlgia inicial, tan típica d’aquests retrobaments, però, acabarà degenerant fins a desembocar en situacions molt més tenses. Durant la trobada emergiran malentesos i qüestions per resoldre del passat. Una tela de misteri embolcallarà en tot moment la trama.

“És una comèdia molt graciosa amb un diàleg constant. Té moments molt bons. I entremig, hi ha reflexions molt interessants”, explica el director de la companyia de teatre de l’Acadèmia de Belles Arts, Enric Company.

Les cinc actrius que interpreten l’obra, totes elles protagonistes, són Imma Garcia, Roser Justícia, Salut Vila, Elisabet Cerdà i Tommy Vázquez. “Són cinc actrius potents que tindran el públic pendent durant dues hores. Estan fabuloses i han fet una feinada bestial durant tot un any per tenir-ho tot a punt”, afegeix Company, que alhora ressalta el paper imprescindible de Cesca Martínez com a ajudant. “Sense ella no ens n’hauríem sortit”, reconeix el director.

“És una obra amb molt misteri que posa en relleu el vincle tan fort que es crea durant l’etapa de la infantesa, un dels moments més importants de la vida. Es posa en valor el vincle que fa que una relació s’enforteixi al marge del temps”, explica l’actriu Roser Justícia. En qui pots confiar i en qui no? Aquesta pregunta planarà damunt de l’escenari durant l’obra de l’Acadèmia de Belles Arts. En aquest entrellat, també hi haurà espai per a valors positius, com “la solidaritat entre dones”, ressalta Salut Vila.

El teatre amateur té un poder molt gran per a qui se n’enganxa. Va més enllà del fet actoral. Durant tot l’any que han estat preparant l’obra, “han passat moltes coses personals i ens ha unit moltíssim. S’ha creat un ambient d’amistat”, ressalta Enric Company. I més enllà del valor que té per a l’ànima, “el teatre amateur de Sabadell té moltíssim nivell”, reivindica el director davant la tendència a menysvalorar-lo.