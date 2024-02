L’Hospital Parc Taulí –centre de referència de més 400.000 persones– atén anualment uns 3.000 casos nous de càncer. Així ho fa saber el seu director del Servei d’Oncologia Mèdica, el Dr. Miguel Ángel Seguí, que apunta que “els més freqüents són els càncers de mama i els de còlon –i recte–, amb 350 casos diagnosticats cada un per any”. Els segueixen el de pulmó (300 casos), el de pròstata (300 casos) i el de bufeta (200 casos), detalla el doctor. Diumenge va commemorar-se el Dia Mundial contra el Càncer, una malaltia que a Catalunya va deixar un total 42.111 tumors malignes l’any passat, segons estimacions del Departament de Salut. D’aquests, 23.945, en homes; i 18.166 en dones. La supervivència al cap dels cinc anys del diagnòstic és del 65,3% en dones i del 53,7% en homes.

Quins són els diagnòstics més freqüents, per sexe?

Es duplica la taxa de curació

El director del servei d’Oncologia celebra que “en els últims 40 anys la taxa de curació de la malaltia o de llargs supervivents s’ha duplicat”. En el transcurs d’aquests anys, el percentatge de persones que superen la malaltia ha anat augmentant. “Això ens diu que d’aquí a 40 anys més, el càncer pot esdevenir una malaltia encara més controlada“, apunta el Dr. Seguí, que alerta que “sempre hi haurà tumors, com els de pàncrees, que són especialment complicats”.

Així, els que tenen millor supervivència –segons xifres relatives a la supervivència passats els cinc anys– són els de tiroides (97,7%), pell melanoma (89,6%) i mama (89,3%) en dones. En el cas dels homes són els de testicle (93,8%), pròstata (90,8%) i pell melanoma (84,4%). La pitjor supervivència es dona en el tumor de pàncrees, que entre els homes és del 8% i entre les dones del 10,4%.

Malgrat tot, cada any el diagnòstic de càncer augmenta alguns punts percentuals. Això, segons l’expert, té molt a veure amb l’estil de vida occidental; per aquest motiu, la malaltia també afecta cada cop persones més joves. “Si anem a 40 anys enrere, el diagnòstic estava molt estigmatitzat, en el sentit de mortalitat”, apunta el Dr. Seguí. Ara la capacitat de tractament de curació de la malaltia oscil·la entre el 55% i el 65%, una xifra que “ens ha fet normalitzar més la malaltia”. “És com qualsevol malaltia: si no la tractem pot ser mortal”, conclou el director del servei oncològic.