ERC entra al Govern del PSC a Barberà del Vallès

Canvis substancials en el Govern municipal de Barberà del Vallès. Vuit mesos després de la celebració de les eleccions de maig, Esquerra Republicana entrarà aquesta setmana a l’executiu local del PSC, sumant dos nous regidors. Es tracta de Pere Pubill i Gemma Vinardell, que s’incorporaran a l’equip liderat per l’alcalde socialista Xavier Garcés.

El PSC va aconseguir set regidors a les urnes, deixant un govern en minoria al ple. Ara, la incorporació dels dos membres d’ERC deixarà l’executiu en nou, dos per sota de la majoria, però incrementant el pes del grup. Està previst que aquest dijous es faci la presentació en roda de premsa de la incorporació dels republicans Pubill i Vinardell, en un moviment que apareix en la preacta del ple extraordinari d’aquest dimecres a l’Ajuntament de Barberà.

Amb la remodelació del cartipàs, Pubill passarà a tenir la segona tinença d’alcaldia. Segons es detalla en el document municipal previ de la jornada, tindrà, entre altres, les atribucions de Secretaria general., serveis jurídics, inventari del patrimoni, responsabilitat patrimonial, protecció de dades, procediments sancionadors, foment de l’activitat econòmica, polítiques d’ocupació, dinamització, promoció i reforç del teixit productiu, cooperació i innovació empresarial, formació ocupacional i gestió i dinamització del centre de negocis Nodus Barberà. Pel que fa a Vinardell, s’ocuparà de qüestions relacionades amb Serveis Socials, Protecció Civil, Gestió i Defensa forestal i Benestar Animal.

El nou govern de l’Ajuntament de Barberà del Vallès ha d’entrar en vigor el pròxim 8 de febrer, un dia després que el nou cartipàs es porti a la sessió extraordinària del ple i sigui aprovat juntament amb la resta de modificacions organitzatives internes del consistori vallesà.

Els republicans havien format part del govern barberenc després d’un acord a tres bandes l’any 2015 amb Junts per Barberà i Plataforma Ciutadana per Barberà.​ Dos anys després, ERC marxava de l’executiu per la negativa de l’alcaldessa Sílvia Fuster a col·laborar en el referèndum del passat 1 d’octubre del 2017.