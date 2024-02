La ciberdelinqüència és cada vegada més present. Les estafes que arriben a través del nostre telèfon mòbil són una constant i obliguen la ciutadania a estar sempre alerta per no ser víctimes d’un frau. En aquest context, els missatges d’SMS són els canals més habituals.

Per aquest motiu, els Mossos d’Esquadra han advertit amb quatre missatges diferents que pretenen suplantar el banc i accedir a les nostres dades. Entre els exemples: una transferència immediata per un alt import, limitacions temporals de la targeta, el registre d’un nou dispositiu en el compte o l’avís d’una data de caducitat pròxima per continuar operant.

⚠️ Si reps qualsevol d’aquests SMS en què t’informen d’un moviment estrany al teu compte bancari, esborra’l Suplanten el teu banc i volen les teves dades#StopEstafes @osiseguridad pic.twitter.com/cXwuSLg8vt — Mossos (@mossos) February 5, 2024

“Si reps qualsevol d’aquests SMS en què t’informen d’un moviment estrany al teu compte bancari, esborra’l. Suplanten el teu banc i volen les teves dades”, alerta el cos. Abans de verificar res, sempre cal trucar abans a la nostra entitat bancària.

La policia catalana segueix la pista dels estafadors amb l’objectiu de detectar noves tècniques. El phishing és una de les més freqüents i no només afecta els bancs, sinó també altres institucions i organismes. L’Agència Tributària o Correus són també suplantats habitualment. Cal estar molt atent!