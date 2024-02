No és gens excepcional que, cada any, els noms dels músics sabadellencs i vallesans inundin els premis Enderrock. En aquesta edició n’hi ha uns quants: Triquell, Roger Padrós, 31FAM, els castellarencs Lòxias, l’animador Rah-mon Roma i David Casanova. Es pot votar a través de la pàgina web de la revista.

A més, Ven’nus i Flashy Ice Cream (millor disc de música urbana en l’anterior edició) actuaran a la festa que la revista Enderrock ha organitzat a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damn, el 15 de febrer, per a donar a conèixer els finalistes dels guardons.

I per altra banda, hi ha molts artistes nominats a premis Enderrock que no són sabadellencs, però que aquest any passaran per la ciutat, ja sigui a l’Embassa’t o a l’Observa: Mushkaa, Maria Hein, Julieta i Stay Homas.

Les nominacions

Triquell està nominat a Millor artista revelació, Millor disc de cançó d’autor, per Entre fluids, i per a Millor directe. Per altra banda, 31 FAM està nominat a Millor disc de música urbana. Roger Padrós, competeix a Millor artista revelació i Millor cançó en català, per El Temps.

Els castellarencs Lòxias estan nominats a Millor disc de folk, per Jari Jarana i la rumbra Tranquil·la. L’animador Rah-mon Roma, a millor al millor disc per a públic familiar. I David Casanovas, a Millor disc de clàssica i contemporània, interpretant l’obra del compositor sabadellenc Pere Casas.