Nova vida per a una vella indústria del riu Ripoll

Una empresa local s’instal·larà al solar del carrer del riu Ripoll, 40, que fins ara ocupava una fàbrica totalment abandonada des que l’11 de novembre de 2012 va patir un gran incendi. L’espai és a tocar del riu, pocs metres abans d’arribar a la Bassa. Era el que originalment es deia Auxiliar Industrial Sabadellense (1894), posteriorment coneguda com a Cal Bruges i, en els últims anys, Arraona Tèxtil.

Es tracta d’una finca de més de 8.000 metres quadrats que ha estat abandonada des de l’incendi, fa prop de 12 anys. Passat aquest temps, l’enderroc total de les edificacions i la neteja de les herbes que hi havia al solar són el pas previ a la construcció d’una nova nau industrial. Com totes les xemeneies que actualment queden a la ciutat del passat industrial que va tenir, en aquest cas també s’ha conservat i es preveu que quedi integrada en la futura urbanització industrial. La xemeneia s’eleva directament del sòl i té una alçada de 17,38 metres.

La notícia ha sigut molt ben rebuda per l’Associació per l’Impuls de l’Àrea Ripoll, formada per empreses d’aquesta zona industrial de la ciutat. La seva presidenta i expresidenta del Gremi de Fabricants, Rosvi Moix, celebra que s’hagi pogut iniciar la transformació d’aquest solar i explica que aquest pas “ens sembla perfecte, estem molt contents perquè hi haurà activitat econòmica”, afirma.

La sabadellenca afegeix que el lloc guanyarà molt perquè “s’hi instal·larà una empresa molt solvent de Sabadell, la qual cosa portarà activitat a la zona i servirà per endreçar el riu”. En l’àmbit més particular, Moix també celebra l’arribada d’una nova activitat en aquesta ubicació perquè suposa “tranquil·litat”, ja que ella dirigeix TIMSA, la indústria veïna d’aquest solar. De la futura empresa que s’hi instal·larà encara no se n’ha revelat el nom ni els detalls; se sap que no serà tèxtil.

Expedient de l’Ajuntament

L’antiga Auxiliar Industrial Sabadellense, Cal Bruges i Arraona Tèxtil era una de les dues fàbriques abandonades a la part sud del riu Ripoll. L’altra són les construccions que encara hi ha entorn de la xemeneia de Can Grau. Durant anys, les dues han acumulat brutícia, deixalles i un estat d’abandonament generalitzat. Si bé en el cas de la primera, amb l’enderroc això s’ha acabat, en el cas de la segona la degradació continua.

En el cas del vapor Bruges, el 6 d’octubre del 2022 l’Ajuntament va obrir un expedient de disciplina urbanística a la propietat i la va instar a tancar els accessos de la finca, retirar la runa i netejar l’interior de la finca “per tal de garantir les condicions de salubritat”, tal com van apuntar fa un any fonts municipals al Diari.

De 1894

Les restes de l’incendi encara es podien veure en les edificacions i la façana d’una d’elles. Tal com expliquen tant el pla de patrimoni protegit com la UES, l’edifici ara enderrocat va ser obra de l’arquitecte Juli Batllevell (autor de la caserna de la Guàrdia Civil, l’Euterpe i l’hotel Suís, per exemple) l’any 1894. Batllevell va intentar combinar una sèrie de construccions funcionals i artístiques, i va ser la primera edificació del riu projectada per un arquitecte. El 1909 la va comprar Joan Brujas Pellisser. Durant el s. XX la indústria es va ampliar i va perdre l’essència original. Les riuades del 1962 van malmetre les instal·lacions, però es va tornar a construir.

Primer pas en les noves indústries a l’àmbit fluvial

Des del 2022 s’està tramitant a l’Ajuntament una modificació dels usos del riu Ripoll que ha de permetre, ara ja més d’hora que tard, fer més atractiva aquesta zona de la ciutat amb indústries sostenibles i compatibles amb la biodiversitat. El Govern treballa en l’àmbit administratiu i, des del vessant empresarial, també hi col·laboren diverses entitats de la ciutat. La intenció és permetre que s’hi instal·lin empreses de més tipus dels que ara estan permesos, molt centrats en indústries tèxtils.

Amb la nova normativa, s’espera poder donar cabuda a negocis relacionats amb l’oci diürn i el lleure, els restaurants, la cultura i l’educació, així com companyies emergents sostenibles. Aquest canvi va acompanyat d’accions com la renovació de les passeres de Can Grau i Molí d’en Fontanet, que han passat a ser de propietat municipal un cop acabades les obres; eren de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).