FOTOS | Les noves passarel·les del riu Ripoll a Sabadell

Les passarel·les de cal Grau i molí d’en Fontanet, al riu Ripoll, van reobrir-se a finals de novembre de l’any passat després de deu mesos d’obres de rehabilitació.

Així llueixen ara. Aquesta actuació, executada per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) arran d’un conveni signat amb l’Ajuntament, va suposar una inversió de més de 880.000 euros per part de l’Agència. Tal com es va acordar, la titularitat d’aquestes dues infraestructures va cedir-se per l’ACA a l’Ajuntament, que, a partir d’ara, es farà càrrec del seu manteniment, explotació i regulació de l’ús.