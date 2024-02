L’art conceptual i abstracte envaeix Belles Arts

L’Acadèmia de Belles Arts inaugurarà dues exposicions aquest dijous 8 de febrer. Emília Boix presentarà la mostra de pintura abstracta, gravat i dibuix Simplificar l’espai, a la Sala 1, mentre que Montserrat Senserrich hi durà la instal·lació La taula, en què ha utilitzat la tècnica del frottage,a la Sala Cub d’Assaig. Són les primeres exposicions de la temporada de l’entitat, coincidint en la celebració de la Capitalitat Cultural 2024. Es podran visitar fins al 8 de març.

Simplificar l’espai

L’exposició de Boix és un al·legat a “la simplificació de la vida, les formes i l’arquitectura com una via per aconseguir un món més sostenible i reflexiu, allunyat del soroll i la saturació de la societat moderna”, segons explica l’artista sabadellenca.

Boix s’inspira caminant per la ciutat. Retrata estampes, sovint protagonitzades per edificis, i les utilitza com a font d’inspiració, a posteriori. De fet, la seva obra es basa en “l’arquitectura de les ciutats” i, més concretament, “la planimetria de Sabadell”, comenta.

“M’he mirat la ciutat d’una altra manera”, afegeix. A l’exposició hi trobarem sèries de fotografies, gravats, pintures i dibuixos. Hi predominen el negre, el blanc, el gris, l’ocre i el blau. Els elements que formen part de les obres es caracteritzen per la seva simplicitat.

L’artista, que sempre havia tingut pulsió artística, va estudiar la carrera de Belles Arts una vegada es va prejubilar. Tal com explica, va gaudir “del canvi d’impressions” constant que implica compartir aula majoritàriament amb gent jove. I va trobar referents, com Lászlo Moholy-Nagy, Joseph Albers i El Lissitzky, que ara inspiren la seva exposició a l’Acadèmia.

Simplificar l’espai és l’evolució de la mostra que Boix ja va presentar el 2020, titulada l’Espai que habitem.

Una taula

Ben diferent és l’exposició que proposa l’artista polifacètica Montserrat Senserrich. Està protagonitzada per una taula del segle XVI, que ha estat testimoni dels seus darrers 50 estius. “L’enamorament de la taula ve de lluny i, any rere any, a l’estiu, aquesta passió es revifa amb el retrobament i els àpats cerimoniosos que hi celebrem”, afirma l’artista.

La tècnica del frottage aplicada a la taula consisteix a calcar-ne la superfície. L’exposició incorporarà un vídeo, en què s’explicarà la història de la taula.

“Com un testimoni mut, la taula recull i absorbeix tot el que al seu voltant ha estat dit, compartit i, fins i tot, silenciat, constatant el pas del temps en les nostres vides”, es presenta l’exposició de Senserrich a Belles Arts.

L’artista va néixer el 1939 a Vallvidrera. Va estudiar Belles Arts a l’Escola Industrial, a més de cursar formació a l’Escola Illa. Fa aproximadament 10 anys que se centra en l’art conceptual.